Bản tin thế giới ngày 11-11: Đàm phán Nga - Ukraine kết thúc ngày đầu tiên, hé lộ tín hiệu tích cực
Bản tin thế giới ngày 11-11 có những nội dung đáng chú ý sau: Đàm phán Nga - Ukraine kết thúc ngày đầu tiên, hé lộ tín hiệu tích cực; Đan Mạch thông báo viện trợ quân sự 643 triệu euro cho Ukraine; Anh bắt binh sĩ Mỹ bị nghi làm gián điệp cho Nga;...
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ban-tin-the-gioi-ngay-11-11-dam-phan-nga-ukraine-ket-thuc-ngay-dau-tien-he-lo-tin-hieu-tich-cuc-post604609.html