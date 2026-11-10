Bản tin thế giới ngày 09-11: Tổng thống Trump tuyên bố xung đột với Iran về cơ bản đã kết thúc về mặt quân sự, giá dầu lao dốc

Việc một nghị sĩ đảng Cộng hòa đưa ra 8 điều khoản luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth liên quan đến các chiến dịch quân sự của Mỹ đã mở ra khả năng xuất hiện một tiền lệ chưa từng có. Có một số bước trong quy trình mà Hạ viện sẽ sử dụng để đưa ra các điều khoản luận tội.