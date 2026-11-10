Bản tin thế giới ngày 09-11: Tổng thống Trump tuyên bố xung đột với Iran về cơ bản đã kết thúc về mặt quân sự, giá dầu lao dốc
Tin thế giới ngày 09-11: Tổng Thống Trump: Iran và giá xăng dầu ảnh hưởng tới bầu cử giữa kỳ ở Mỹ; Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đối mặt 8 điều khoản luận tội tại Hạ viện Mỹ; Nga – Mỹ – Ukraine nêu ưu tiên trong đàm phán ba bên;...
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ban-tin-the-gioi-ngay-09-11-tong-thong-trump-tuyen-bo-xung-dot-voi-iran-ve-co-ban-da-ket-thuc-ve-mat-quan-su-gia-dau-lao-doc-post604517.html