Bản tin thế giới ngày 05-11: Thất bại của đảng Cộng hòa và phép thử đối với di sản Trump

Chính phủ của Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ công bố ngân sách ngày 5/11, với trọng tâm là giảm sự phụ thuộc vào Mỹ. Đây được xem là một trong những ưu tiên hàng đầu của Ottawa, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa phải chịu thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.