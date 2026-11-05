Bản tin thế giới ngày 05-11: Thất bại của đảng Cộng hòa và phép thử đối với di sản Trump
Bản tin thế giới ngày 05-11: Đảng Dân chủ tuyên bố định hình chương trình nghị sự sau bầu cử giữa kỳ Mỹ; Tehran tuyên bố giành chiến thắng chiến lược sau thất bại của đảng Cộng hòa Mỹ; Điện Kremlin lần đầu lên tiếng trước kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, gửi thông điệp về Ukraine;...
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