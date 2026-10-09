Bản tin quốc tế ngày 9/10: Đức: Nổ súng khiến 2 người thiệt mạng ; El Niño có thể đạt đỉnh vào cuối năm; Meta cấm quảng cáo của TikTok

Iran tuyên bố sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hay bàn giao lượng urani dự trữ trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, trong khi Washington yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu urani.