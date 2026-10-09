Bản tin quốc tế ngày 9/10: Đức: Nổ súng khiến 2 người thiệt mạng ; El Niño có thể đạt đỉnh vào cuối năm; Meta cấm quảng cáo của TikTok
Bản tin quốc tế ngày 9 tháng 10 năm 2026, với những nội dung đáng chú ý: Đức: Nổ súng khiến 2 nhân viên chính quyền thiệt mạng; Iran tuyên bố Hormuz là lằn ranh đỏ chiến lược; Pháp - Đức cam kết bảo vệ đoàn kết châu Âu; WTO nâng dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2026; Giá dầu tăng mạnh do căng thẳng Trung Đông; WMO cảnh báo El Niño có thể đạt đỉnh vào cuối năm; Mỹ đình chỉ hồ sơ lao động của các tập đoàn công nghệ; Meta cấm quảng cáo của TikTok tại nhiều thị trường; Indonesia xuất khẩu lô pin xe điện đầu tiên.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-ban-tin-quoc-te-ngay-9-10-duc-no-sung-khien-2-nguoi-thiet-mang-el-ni-o-co-the-dat-dinh-v-a499257.html