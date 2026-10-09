Bản tin quốc tế ngày 9/10: Đức: Nổ súng khiến 2 người thiệt mạng ; El Niño có thể đạt đỉnh vào cuối năm; Meta cấm quảng cáo của TikTok

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 8/10, Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách Mở rộng Marta Kos bày tỏ quan ngại về các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào hai tàu thương mại trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria trên Biển Đen, khiến một tàu bị chìm và một tàu khác bốc cháy. Bà cảnh báo các vụ việc đe dọa an ninh châu Âu và an ninh lương thực toàn cầu.