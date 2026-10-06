Bản tin quốc tế ngày 6/10: Trung Quốc phát triển pin hiệu suất cao; Dữ liệu cá nhân bị rò rỉ tại Đan Mạch, Nhật Bản; Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bị đe dọa đánh bom
Báo An Giang Online, Bản tin quốc tế ngày 6 tháng 10 năm 2026, với những nội dung đáng chú ý: Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan kích hoạt hiệp ước phòng thủ. Mỹ cảnh báo tổ chức tài chính giao dịch với Iran; Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bị đe dọa đánh bom; Hàng triệu dữ liệu cá nhân bị rò rỉ tại Đan Mạch, Nhật Bản; Trung Quốc phát triển pin an toàn, hiệu suất cao; Hàn Quốc kêu gọi cải tổ hệ thống an ninh mạng; Nắng nóng, hạn hán gây thiệt hại lớn cho Pháp; Công nghệ mới tìm cách hạ giá hydro xanh; Drone hỗ trợ bảo vệ tê giác ở Nam Phi; Temaiken - “Giảng đường thiên nhiên” ở Argentina.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-ban-tin-quoc-te-ngay-6-10-trung-quoc-phat-trien-pin-hieu-suat-cao-du-lieu-ca-nhan-bi-ro-ri-a498981.html