Bản tin quốc tế ngày 6/10: Trung Quốc phát triển pin hiệu suất cao; Dữ liệu cá nhân bị rò rỉ tại Đan Mạch, Nhật Bản; Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bị đe dọa đánh bom

Chính phủ Tây Ban Nha ngày 6-10 cho biết sẽ thông qua hai sắc lệnh khẩn cấp về nhà ở, chỉ vài ngày sau khi các biện pháp này bị Quốc hội bác bỏ, trong bối cảnh Thủ tướng Pedro Sánchez đã quyết định tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 29-11 tới.