Bản tin quốc tế ngày 24/9/2026: Campuchia mở cửa các cơ sở lừa đảo cho báo chí; Tổng thống Iran cứng rắn với Mỹ; Italy khởi động lại chương trình hạt nhân

Sau gần ba năm xung đột trên nhiều mặt trận, quân đội Israel đang chịu sức ép ngày càng lớn về nhân lực, trang bị và ngân sách. Những dấu hiệu thiếu hụt đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì sức mạnh quân sự trong một cuộc chiến kéo dài.