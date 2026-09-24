Bản tin quốc tế ngày 24/9/2026: Campuchia mở cửa các cơ sở lừa đảo cho báo chí; Tổng thống Iran cứng rắn với Mỹ; Italy khởi động lại chương trình hạt nhân
Báo An Giang Online, Bản tin quốc tế ngày 24 tháng 9 năm 2026, với những nội dung đáng chú ý: Campuchia mở cửa các cơ sở lừa đảo cho báo chí; Tổng thống Iran cứng rắn với Mỹ; Triều Tiên thử đạn pháo phản lực nâng cấp; Italy khởi động lại chương trình hạt nhân; Giá dầu gây sức ép lên thị trường tài chính; Giá nhiên liệu gây áp lực lên hàng không; Hàn Quốc tăng dự trữ khoáng sản chiến lược; Khoáng sản thiết yếu trở thành tâm điểm khử carbon; Liên minh quốc tế bảo vệ trẻ em trước rủi ro AI; AI và robot thay đổi ngành đường sắt. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/video/xem-video/-video-ban-tin-quoc-te-ngay-24-9-2026-campuchia-mo-cua-cac-co-so-lua-dao-cho-bao-chi-tong-thong-i-9049.html