Bản tin quốc tế ngày 22/10: Houthi lại tấn công Saudi Arabia; Nga, Ukraine đã sẵn sàng đàm phán; WMO cảnh báo El Niño mạnh chưa từng có

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.