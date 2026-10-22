Bản tin quốc tế ngày 22/10: Houthi lại tấn công Saudi Arabia; Nga, Ukraine đã sẵn sàng đàm phán; WMO cảnh báo El Niño mạnh chưa từng có
Bản tin quốc tế ngày 22 tháng 10 năm 2026, với những nội dung đáng chú ý: Houthi gia tăng tấn công mục tiêu Saudi Arabia; Nga, Ukraine sẵn sàng đàm phán ba bên với Mỹ; Pháp cấm biểu tình tại nhiều khu vực ở Paris; WMO cảnh báo El Niño có thể mạnh chưa từng có; Mỹ mở kho dự trữ dầu sưởi để ổn định nguồn cung; Indonesia tăng cường chữa cháy rừng trên diện rộng; Ebola lan rộng, nhiều nước châu Phi ghi nhận ca bệnh; eBay tiếp tục cắt giảm khoảng 1.000 nhân sự; kinh tế số Đông Nam Á hướng tới 1.140 tỷ USD; phát hiện hệ thống dẫn nước 2.000 năm tuổi tại Jerusalem.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-ban-tin-quoc-te-ngay-22-10-houthi-lai-tan-cong-saudi-arabia-nga-ukraine-da-san-sang-dam-p-a500387.html