Bản tin quốc tế 25-9: Nóng chuyện Iran, gạo và kinh tế toàn cầu

Một đạo luật trừng phạt mới của Mỹ nhằm hạn chế các quốc gia mua năng lượng từ Nga đang mở ra một giai đoạn bất định mới trong quan hệ Mỹ - Ấn. Ấn Độ là một trong những nước có nguy cơ chịu ảnh hưởng đáng kể nhất, bởi nước này hiện là một trong những khách hàng lớn nhất của dầu Nga.