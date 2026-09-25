Bản tin quốc tế 25-9: Nóng chuyện Iran, gạo và kinh tế toàn cầu

Ngày 24/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng trong chuyến thăm cấp nhà nước mang đậm tính biểu tượng. Mặc dù hai bên đạt được thỏa thuận gia hạn thêm hai tháng đối với lệnh hoãn thuế quan thương mại, cuộc hội đàm vẫn chưa ghi nhận bất kỳ đột phá lớn nào trong các vấn đề gai góc liên quan đến thương mại, trí tuệ nhân tạo (AI) và tình hình địa chính trị.