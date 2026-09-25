Bản tin quốc tế 25-9: Nóng chuyện Iran, gạo và kinh tế toàn cầu
Báo An Giang Online, Bản tin quốc tế ngày 25/9/2026 tháng 9 năm 2026, với những nội dung đáng chú ý: Thái Lan tăng dự trữ gạo ứng phó El Niño; Thượng viện Mỹ bác nghị quyết chấm dứt chiến tranh với Iran; Doanh nghiệp Đức mạnh tay cắt giảm việc làm; IMF đề xuất điều chỉnh điều kiện cho vay; Hàn Quốc siết quản lý đất nông nghiệp; Iran muốn đạt thỏa thuận trước bầu cử giữa kỳ Mỹ; Syria đặt mục tiêu xóa các trại tạm cư trong năm 2026; Nga mời nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm chính thức; LHQ thông qua nghị quyết ứng phó nước biển dâng; Algeria mở rộng trồng quinoa ở vùng sa mạc.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/video/xem-video/-video-ban-tin-quoc-te-25-9-nong-chuyen-iran-gao-va-kinh-te-toan-cau-9062.html