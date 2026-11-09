Trong đó, khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) ghi nhận mức thu mua cao nhất, đạt 84.700 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng được giao dịch ở mức 84.500 đồng/kg. Riêng tại Lâm Đồng, giá thu mua ở mức 84.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương được khảo sát.

Như vậy, mặt bằng giá cà phê trong nước vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt sau đợt giảm mạnh trong tuần trước. Chênh lệch giữa mức giá cao nhất và thấp nhất tại các vùng trồng hiện là 700 đồng/kg.

Theo số liệu của Cục Thống kê, trong tháng 10-2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 114.000 tấn cà phê, tăng 60,6% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 10 tháng đầu năm, lượng cà phê xuất khẩu đạt khoảng 1,57 triệu tấn, tăng 18,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt khoảng 7,08 tỷ USD, giảm 5,2%.

Bản tin nông sản hôm nay (9-11): Giá cà phê dao động trong khoảng 84.000 – 84.700 đồng/kg. Ảnh minh họa: baonghean.vn

Trên thị trường thế giới, giá cà phê robusta và arabica ghi nhận diễn biến trái chiều trong tuần qua.

Tại sàn London, hợp đồng robusta giao tháng 1-2027 tăng 66 USD/tấn, tương đương 2,1%, lên 3.270 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3-2027 tăng 50 USD/tấn, tương đương 1,6%, đạt 3.243 USD/tấn.

Tại Indonesia, cà phê robusta nhân từ đảo Sumatra giao theo hợp đồng tháng 11 được chào bán với mức cộng 200 - 300 USD/tấn so với giá kỳ hạn tham chiếu. Một thương nhân khác cho biết mức cộng đối với hợp đồng giao tháng 1 vào khoảng 300 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, giá arabica trên sàn New York chịu áp lực giảm trong tuần qua.

Cụ thể, hợp đồng arabica giao tháng 12-2026 giảm 7,2 US cent/pound, tương đương 2,5%, xuống còn 280 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 5,2 US cent/pound, tương đương 1,9%, xuống 271,65 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 5-2027 cũng giảm 1,9%, xuống còn 267,7 US cent/pound.

* Theo khảo sát ngày 9-11, giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm tiếp tục tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg so với phiên trước, hiện dao động trong khoảng 135.500 – 138.000 đồng/kg. Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước, đạt 138.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu được thu mua ở mức 136.500 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu (nay thuộc TP Hồ Chí Minh) ghi nhận mức 136.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (nay thuộc tỉnh Đồng Nai) cùng ghi nhận giá tiêu ở mức 135.500 đồng/kg.

Như vậy, sau một tuần, giá tiêu tại các vùng trọng điểm đã tăng khoảng 1.000 - 1.500 đồng/kg. Đà tăng giúp mặt bằng giá nội địa tiếp tục duy trì ở vùng cao, trong đó Đắk Lắk đang giữ vị trí dẫn đầu.

Trên thị trường quốc tế, Indonesia là thị trường ghi nhận điều chỉnh giảm nhẹ. Cụ thể, giá tiêu đen Indonesia giảm 1 USD/tấn so với cuối tuần trước, xuống còn 6.799 USD/tấn. Tại Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 tiếp tục được chào bán ở mức 5.700 USD/tấn. Malaysia duy trì mức 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l giữ mức 5.950 USD/tấn, trong khi loại 550 g/l được chào bán ở mức 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu Muntok Indonesia giảm nhẹ 1 USD/tấn trong tuần, xuống còn 9.285 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Malaysia duy trì mức 12.000 USD/tấn và tiêu trắng Việt Nam ổn định ở mức 8.450 USD/tấn.