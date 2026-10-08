Bản tin nông sản hôm nay (8-10): Giá cà phê tăng nhẹ

Giá hồ tiêu trong nước ghi nhận đồng loạt giảm 1.000 – 1.500 đồng/kg tại các vùng trọng điểm.

Sau nhiều phiên duy trì trạng thái khá ổn định, thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay đã xuất hiện nhịp điều chỉnh rõ rệt. Giá thu mua tại toàn bộ khu vực khảo sát giảm từ 1.000 đến 1.500 đồng/kg, đưa mức cao nhất xuống dưới ngưỡng 140.000 đồng/kg. Đáng chú ý nhất là Lâm Đồng, nơi giá hồ tiêu giảm 1.500 đồng/kg xuống còn 139.000 đồng/kg. Các khu vực còn lại đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá hồ tiêu giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 135.500 đồng/kg. Đây cũng là mức giá được ghi nhận tại Đồng Nai sau mức giảm tương tự.

Tại TP Hồ Chí Minh hiện thu mua hồ tiêu ở mức 136.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Tại Đắk Lắk, giá hồ tiêu giảm 1.000 đồng/kg, xuống 137.500 đồng/kg.

Sau phiên điều chỉnh, biên độ giá hồ tiêu trong nước hiện dao động từ 135.500 đến 139.000 đồng/kg. Chênh lệch giữa khu vực thấp nhất và cao nhất là 3.500 đồng/kg.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Trên thị trường xuất khẩu, giá hồ tiêu thế giới nhìn chung vẫn ổn định, chưa ghi nhận biến động đáng chú ý. Dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế cho thấy, hồ tiêu đen Malaysia được chào bán cao nhất ở mức 9.200 USD/tấn. Xếp sau là hồ tiêu đen Indonesia với 6.828 USD/tấn, trong khi hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil được giao dịch với giá 5.800 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, hồ tiêu đen loại 550 g/l hiện có giá 6.075 USD/tấn, loại 500 g/l đang ở mức 5.970 USD/tấn.

Cùng thời điểm khảo sát, hồ tiêu trắng Muntok Indonesia được chào bán ở mức 9.348 USD/tấn. Trong khi đó, tại Việt Nam và Malaysia, giá hồ tiêu trắng lần lượt được giao dịch ở mức 8.450 USD/tấn và 12.100 USD/tấn.

* Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên tăng 300 đồng/kg.

Tại khu vực Lâm Đồng, giá thu mua cà phê giữ mức cao nhất 94.400 đồng/kg, sau khi tăng 400 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá thu mua cà phê hiện ở mức 94.200 đồng/kg, sau khi tăng 200 đồng/kg.

Sau giai đoạn đi ngang quanh 94.000 đồng/kg, thị trường nội địa đã có bước nhích lên. Tuy nhiên, mức tăng vẫn khá thận trọng khi Tây Nguyên đang tiến gần hơn tới vụ thu hoạch mới.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

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