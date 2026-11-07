Bản tin nông sản hôm nay (7-11): Giá cà phê tăng, hồ tiêu đi ngang

* Giá cà phê hôm nay tại Tây Nguyên tiếp tục duy trì đà phục hồi. Giá thu mua cà phê tại một số địa phương tăng 100 - 200 đồng/kg, trong khi những khu vực còn lại giữ ổn định so với phiên trước.

Bản tin nông sản hôm nay (7-11): Giá cà phê tại Tây Nguyên tiếp tục duy trì đà phục hồi. Ảnh minh họa: baoninhbinh.org.vn

Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê tăng 200 đồng/kg, lên mức 84.500 đồng/kg. Đây cũng là mức giá cao nhất được ghi nhận tại các vùng trồng trọng điểm trong sáng nay.

Giá cà phê tại Lâm Đồng tăng 100 đồng/kg, lên 83.600 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá cà phê duy trì ở mức 84.200 đồng/kg.

Giá cà phê tại Gia Lai ổn định ở mức 84.000 đồng/kg, không thay đổi trong ngày thứ hai liên tiếp.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục diễn biến trái chiều giữa hai dòng sản phẩm chủ lực là robusta và arabica.

Theo dữ liệu giao dịch trên sàn London, giá robusta kỳ hạn tháng 1-2027 tăng 13 USD/tấn, tương đương 0,4%, lên 3.241 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3-2027 tăng 11 USD/tấn, tương đương 0,34%, đạt 3.219 USD/tấn.

Đây là phiên tăng thứ hai liên tiếp của robusta sau khi thị trường đảo chiều phục hồi trong ngày 6-11. Đà tăng cho thấy dòng cà phê này vẫn nhận được sự hỗ trợ nhất định từ những lo ngại liên quan đến nguồn cung tại một số quốc gia sản xuất lớn.

Ngược lại, giá arabica trên sàn New York tiếp tục chịu sức ép. Hợp đồng giao tháng 12-2026 giảm 2,6 US cent/pound, tương đương 0,93%, xuống còn 277,15 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 1,65 US cent/pound, tương đương 0,61%, còn 269,25 US cent/pound.

Theo Reuters, giá arabica có thời điểm giảm xuống 276,4 US cent/pound, mức thấp nhất trong khoảng một tháng.

* Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, không ghi nhận điều chỉnh mới tại các vùng trồng trọng điểm. Giá thu mua hồ tiêu hiện phổ biến trong khoảng 134.000 - 136.500 đồng/kg, tương đương mức giao dịch những ngày đầu tháng 11.

Cụ thể, Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có giá hồ tiêu cao nhất, đạt 136.500 đồng/kg.

Tại tỉnh Lâm Đồng, giá hồ tiêu được thu mua ở mức 135.500 đồng/kg.

Ở TP Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu duy trì mức 134.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai cùng giao dịch hồ tiêu ở mức 134.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Giá hồ tiêu hôm nay ổn định. Ảnh minh họa: thuonghieucongluan.com.vn

Trên thị trường quốc tế, dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho thấy giá tiêu tại Indonesia giảm nhẹ, trong khi phần lớn các quốc gia sản xuất khác tiếp tục giữ giá ổn định.

Cụ thể, giá tiêu đen Indonesia giảm 1 USD/tấn so với phiên trước, xuống còn 6.799 USD/tấn.

Trong khi đó, tiêu đen ASTA 570 của Brazil tiếp tục được chào bán ở mức 5.700 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm thị trường được khảo sát. Malaysia giữ mức 9.100 USD/tấn, cao nhất đối với mặt hàng tiêu đen.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l duy trì ở mức 5.950 USD/tấn, trong khi loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn, không thay đổi so với ngày trước đó.

Đối với mặt hàng tiêu trắng, giá tiêu Muntok Indonesia giảm nhẹ 1 USD/tấn, xuống còn 9.285 USD/tấn; tiêu trắng Malaysia tiếp tục giữ mức 12.000 USD/tấn; tiêu trắng Việt Nam ổn định ở mức 8.450 USD/tấn.