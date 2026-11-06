* Giá cà phê: Thị trường trong nước ghi nhận tăng 200 - 300 đồng/kg, lên 83.500 - 84.300 đồng/kg. Trên thế giới, Robusta thế giới phục hồi, trong khi Arabica tiếp tục giảm trước áp lực nguồn cung.

Theo khảo sát, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên đã xuất hiện nhịp tăng trở lại sau những phiên điều chỉnh giảm đầu tháng.

Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê tăng lên mức 84.300 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá cà phê đạt 84.200 đồng/kg, thấp hơn khu vực Đắk Nông 100 đồng/kg. Lâm Đồng cũng ghi nhận mức tăng lên 83.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai là địa phương duy nhất không ghi nhận điều chỉnh mới, tiếp tục duy trì mức 84.000 đồng/kg.

Bản tin nông sản hôm nay (6-11): Giá cà phê tăng nhẹ. Ảnh minh họa: thoibaotaichinhvietnam.vn

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê thế giới ghi nhận diễn biến trái chiều giữa hai dòng sản phẩm chủ lực là Robusta và Arabica.

Theo dữ liệu giao dịch trên sàn London, giá Robusta kỳ hạn tháng 11-2026 tăng 18 USD/tấn, tương đương 0,56%, lên mức 3.243 USD/tấn.

Hợp đồng giao tháng 1-2027 cũng tăng 18 USD/tấn, tương đương 0,56%, đạt 3.228 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng giao tháng 3-2027 tăng lên mức 3.208 USD/tấn, cao hơn 18 USD/tấn so với phiên trước.

Trái ngược với Robusta, giá cà phê Arabica trên sàn New York tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Cụ thể, hợp đồng Arabica giao tháng 12-2026 giảm 4,2 US cent/pound, tương đương 1,48%, xuống còn 279,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 3,7 US cent/pound, tương đương 1,35%, xuống mức 270,9 US cent/pound.

* Giá hồ tiêu: Tiếp tục ghi nhận ổn định ở mức 134.000 - 136.500 đồng/kg.

Theo khảo sát, giá hồ tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm tiếp tục đi ngang so với phiên trước. Cụ thể, Đắk Lắk vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất, đạt 136.500 đồng/kg.

Tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá hồ tiêu duy trì ở mức 135.500 đồng/kg, thấp hơn Đắk Lắk 1.000 đồng/kg. Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh) tiếp tục ghi nhận mức giá 134.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) cùng giao dịch ở mức 134.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Việc thị trường duy trì trạng thái đi ngang trong những ngày đầu tháng 11 cho thấy áp lực giảm giá trước mắt đã phần nào chững lại. Tuy nhiên, mặt bằng giá hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với cuối tháng 10, khi nhiều địa phương từng ghi nhận mức thu mua quanh 138.000 - 140.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho thấy, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất chủ chốt nhìn chung chưa có biến động mới.

Giá hồ tiêu đen Indonesia tiếp tục được niêm yết ở mức 6.800 USD/tấn, trong khi hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil duy trì mức 5.700 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm thị trường được khảo sát.

Ngược lại, Malaysia tiếp tục dẫn đầu với giá hồ tiêu đen đạt 9.100 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá hồ tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l giữ mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc hồ tiêu trắng, giá hồ tiêu Muntok Indonesia duy trì 9.286 USD/tấn. Trong khi đó, hồ tiêu trắng Malaysia được chào bán ở mức 12.000 USD/tấn, còn hồ tiêu trắng Việt Nam ổn định tại 8.450 USD/tấn.