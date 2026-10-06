Giá cà phê trong nước tương đối ổn định

Giá cà phê sáng 6-10 với mặt bằng trong nước tương đối ổn định. Sau những phiên tăng, giảm liên tục cuối tháng 9 và đầu tháng 10, thị trường Tây Nguyên đang tạm giữ vùng 94.000 đồng/kg khi người mua và người bán theo dõi diễn biến vụ thu hoạch mới cũng như giá thế giới.

Tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên, giá cà phê phổ biến 93.500 - 94.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng duy trì mức 94.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá thu mua cũng ở mức 94.000 đồng/kg.

Bản tin nông sản hôm nay (6-10): Giá cà phê trong nước tương đối ổn định. Ảnh minh họa: thoibaotaichinhvietnam.vn

Trên thị trường thế giới, mức tham chiếu gần nhất của cà phê Robusta trên sàn London (Anh) kỳ hạn tháng 11-2026 là 3.469 USD/tấn, tăng 21 USD so với phiên trước. Hợp đồng tháng 1-2027 đạt 3.448 USD/tấn, còn tháng 3-2027 ở mức 3.424 USD/tấn.

Trên sàn New York (Mỹ), giá cà phê Arabica cũng giữ nền giá tích cực. Hợp đồng tháng 3-2027 ở mức 280,5 US cent/lb, tăng 0,9 cent; tháng 5-2027 đạt 277,8 US cent/lb và tháng 7-2027 ở mức 275,7 US cent/lb.

Giá tiêu vẫn giữ ở mức cao

Giá hồ tiêu trong nước chưa xuất hiện biến động mới. Các vùng trồng trọng điểm tiếp tục duy trì mặt bằng từ 136.500 đến 140.500 đồng/kg, nối dài chuỗi phiên đi ngang từ những ngày đầu tháng 10.

Tại Lâm Đồng vẫn giữ vị trí cao nhất với 140.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai cùng đứng ở mức 136.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá tiêu xô được thu mua ở mức 136.500 đồng/kg, không thay đổi so với ngày trước đó. Đồng Nai cũng duy trì mức 136.500 đồng/kg.

TP Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận mức 137.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá tiêu đứng ở mức 138.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu ổn định. Theo dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen của Brazil ở mức 5.800 USD/tấn. Giá tiêu đen Malaysia giao dịch quanh mức 9.200 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen Indonesia ở mức 6.828 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.970 USD/tấn, còn loại 550 g/l duy trì tại 6.075 USD/tấn.

Đối với tiêu trắng, Malaysia ở mức 12.100 USD/tấn. Ngược lại, tiêu trắng Muntok của Indonesia ở mức 9.348 USD/tấn, trong khi tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam được duy trì ở mức 8.450 USD/tấn.