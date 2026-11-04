Theo khảo sát sáng 4-11, giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm ở Tây Nguyên tiếp tục duy trì xu hướng giảm nhẹ, dù thị trường thế giới đã xuất hiện tín hiệu phục hồi.

Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá cà phê giảm xuống còn 84.200 đồng/kg. Gia Lai ghi nhận mức giảm tương tự, hiện cà phê được thu mua ở mức 84.500 đồng/kg.

Bản tin nông sản hôm nay (4-11): Giá cà phê giảm nhẹ. Ảnh minh họa: TTXVN

Trong khi đó, Đắk Lắk giữ giá ổn định ở mức 85.000 đồng/kg, cao nhất trong nhóm địa phương sản xuất trọng điểm.

Dù giá Robusta thế giới phục hồi trong các phiên gần đây, diễn biến này chưa phản ánh rõ vào giá thu mua tại các vùng trồng cà phê trong nước.

Một trong những yếu tố được thị trường quan tâm là tiến độ thu hoạch vụ mới tại Tây Nguyên. Khi hoạt động thu hái bước vào giai đoạn cao điểm, lượng cà phê đưa ra thị trường có thể tăng, qua đó tác động đến cung - cầu và giá giao dịch.

Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng còn phụ thuộc vào lượng hàng thực tế được bán ra, nhu cầu thu mua của doanh nghiệp và biến động giá trên các sàn quốc tế.

*Theo khảo sát sáng 4-11, giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm trên cả nước tiếp tục giữ ổn định, không thay đổi so với phiên giao dịch trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá tiêu được thu mua ở mức 136.500 đồng/kg, cao nhất trong số các địa phương được khảo sát. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá tiêu duy trì ở mức 135.500 đồng/kg, thấp hơn Đắk Lắk 1.000 đồng/kg.

Khu vực TP Hồ Chí Minh tiếp tục ghi nhận mức giá 134.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai cùng giữ mức 134.000 đồng/kg.

Việc thị trường duy trì trạng thái ổn định trong những phiên đầu tháng 11 cho thấy áp lực giảm giá trước mắt đã phần nào chững lại.

Tuy nhiên, mức giá hiện tại vẫn thấp hơn đáng kể so với cuối tháng trước, trong khi khả năng phục hồi còn phụ thuộc vào nhu cầu thu mua của doanh nghiệp và diễn biến giá xuất khẩu.