Bản tin nông sản hôm nay (4-10): Giá cà phê thế giới đồng loạt tăng

Trên sàn London, giá cà phê robusta hợp đồng giao tháng 11-2026 tăng 21 USD/tấn, tương đương 0,61%, lên 3.469 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1-2027 tăng mạnh 45 USD/tấn, tương đương 1,32%, lên 3.448 USD/tấn. Mức tăng này đưa giá robusta lên vùng cao nhất trong khoảng 5 tuần, cho thấy thị trường đang có dấu hiệu hồi phục sau giai đoạn chịu áp lực bán.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica cũng duy trì sắc xanh, với các hợp đồng kỳ hạn tăng khoảng 0,3-0,5%. Thị trường cà phê robusta hiện đang ghi nhận lượng vị thế bán khống tương đối lớn. Theo báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch, trong tuần kết thúc ngày 29-9, các quỹ tăng vị thế bán ròng robusta thêm 2.658 hợp đồng, nâng tổng vị thế bán ròng lên 3.959 hợp đồng, mức cao nhất trong 13 tháng.

Lượng vị thế bán lớn đang trở thành một yếu tố có thể hỗ trợ giá trong ngắn hạn. Khi giá xuất hiện tín hiệu tăng hoặc USD suy yếu, các nhà đầu tư đang bán khống có xu hướng mua lại hợp đồng để đóng vị thế. Hoạt động mua bù này có thể tạo thêm lực cầu và khiến giá tăng nhanh hơn.

Giá cà phê hôm nay (4-10) trên hai sàn quốc tế đồng loạt tăng. Ảnh minh họa: simexcodl.com.vn

Tại thị trường Việt Nam, giá cà phê hiện dao động quanh vùng 93.200-94.000 đồng/kg. Trong đó, khu vực Đắk Nông đang có mức giá cao nhất, khoảng 94.000 đồng/kg; còn tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 93.800 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng được ghi nhận khoảng 93.200 đồng/kg.

Diễn biến giá trong nước đang được thị trường đặc biệt quan tâm khi Việt Nam bước vào niên vụ cà phê 2026-2027. Nguồn cung từ vụ mới dự kiến sẽ tăng dần trong tháng 10 và trở nên dồi dào hơn từ tháng 11 khi hoạt động thu hoạch bước vào giai đoạn cao điểm.

Theo số liệu được công bố, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,45 triệu tấn cà phê trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 9, lượng cà phê xuất khẩu đạt khoảng 124.000 tấn, tăng 53% so với cùng kỳ.

Đối với thị trường trong nước, nguồn cung vụ mới sẽ là yếu tố quan trọng chi phối giá trong những tháng cuối năm. Dù niên vụ mới đã bắt đầu từ đầu tháng 10, lượng cà phê mới chưa được đưa ra thị trường với quy mô lớn ngay lập tức. Hoạt động thu hoạch dự kiến tăng dần trong tháng 10, trước khi nguồn cung gia tăng rõ rệt hơn từ tháng 11.

Tuy nhiên, áp lực nguồn cung có thể gia tăng khi Việt Nam đẩy mạnh thu hoạch niên vụ 2026-2027. Khi lượng cà phê mới được đưa ra thị trường nhiều hơn trong những tháng cuối năm, giá cà phê trong nước và thế giới có thể chịu thêm áp lực điều chỉnh. Với diễn biến hiện tại, vùng 94.000 đồng/kg đang trở thành mốc đáng chú ý đối với thị trường cà phê Tây Nguyên, trong khi diễn biến của đồng USD, hoạt động mua bù của các quỹ và tốc độ đưa cà phê vụ mới ra thị trường sẽ tiếp tục quyết định xu hướng giá trong thời gian tới.

* Thị trường hồ tiêu trong nước sáng 4-10 không ghi nhận biến động mới. Giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục dao động 136.500-140.500 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông, thuộc tỉnh Lâm Đồng, đang có mức giá cao nhất với 140.500 đồng/kg. Đắk Lắk đứng tiếp theo ở mức 138.500 đồng/kg.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, thuộc TP Hồ Chí Minh, giá tiêu duy trì 137.000 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai cùng ghi nhận mức 136.500 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương được khảo sát.

Như vậy, sau khi đồng loạt tăng 500 đồng/kg vào đầu tháng 10, thị trường hồ tiêu trong nước đang bước vào giai đoạn ổn định. Giá chưa xuất hiện thêm những biến động đáng kể sau nhịp tăng trước đó.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tiếp tục diễn biến không đồng nhất giữa các quốc gia sản xuất lớn. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil giảm 50 USD/tấn, tương đương 0,85%, xuống 5.800 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen cũng giảm 50 USD/tấn, tương đương 0,54%, còn 9.200 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen Indonesia giữ nguyên ở mức 6.828 USD/tấn.

Đối với hồ tiêu Việt Nam, giá xuất khẩu tiếp tục ổn định. Tiêu đen loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.970 USD/tấn, trong khi loại 550 g/l đạt 6.075 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, Malaysia giảm 50 USD/tấn, tương đương 0,41%, xuống 12.100 USD/tấn.

Tiêu trắng Muntok của Indonesia duy trì ở mức 9.348 USD/tấn, còn tiêu trắng Việt Nam được chào bán khoảng 8.450 USD/tấn.