Bản tin nông sản hôm nay (31-10): Giá hồ tiêu, cà phê giảm

Giá hồ tiêu trong nước tại các địa phương sản xuất trọng điểm giảm từ 1.000 - 1.500 đồng/kg so với phiên trước. Cụ thể, Đắk Lắk ghi nhận xuống còn 138.500 đồng/kg.

Tại khu vực Lâm Đồng, giá hồ tiêu cũng giảm còn 137.500 đồng/kg. Khu vực TP Hồ Chí Minh giảm xuống mức 136.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Đồng Nai cùng giảm xuống mức 136.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương được khảo sát.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Trái với diễn biến trong nước, thị trường hồ tiêu thế giới tiếp tục duy trì trạng thái ổn định.

Theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu đen Malaysia giữ mức 9.100 USD/tấn, cao nhất trong nhóm thị trường được khảo sát. Hồ tiêu đen Indonesia duy trì mức 6.850 USD/tấn, còn hồ tiêu đen Brazil loại ASTA 570 đạt 5.800 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá hồ tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.950 USD/tấn, trong khi loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn. Đối với hồ tiêu trắng, giá hồ tiêu Muntok Indonesia giữ mức 9.354 USD/tấn. Malaysia duy trì mức 12.000 USD/tấn, còn Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.

Dự báo giá tiêu ngày 1-11, giá hồ tiêu trong nước có thể tiếp tục đi ngang hoặc điều chỉnh nhẹ tại một số địa phương, tùy diễn biến thu mua của doanh nghiệp và lượng hàng đưa ra thị trường.

* Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước, hiện dao động trong khoảng 87.300 - 87.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực Lâm Đồng, giá cà phê giảm xuống còn 87.500 đồng/kg, nhưng vẫn là mức thu mua cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Tại Gia Lai, giá cà phê hiện đạt 87.400 đồng/kg. Đắk Lắk ghi nhận mức thu mua 87.300 đồng/kg, cũng giảm tương ứng.

Đáng chú ý, toàn bộ các địa phương được khảo sát đều đã xuống dưới ngưỡng 88.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất hiện chỉ còn 87.500 đồng/kg.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11-2026 giảm 23 USD/tấn, tương đương 0,72%, xuống còn 3.177 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1-2027 cũng giảm 23 USD/tấn, tương đương 0,72%, đạt 3.176 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12-2026 giảm 1,3 US cent/pound, tương đương 0,45%, xuống còn 285,45 US cent/pound. Ngược lại, hợp đồng giao tháng 3-2027 tăng nhẹ 0,55 US cent/pound, tương đương 0,2%, lên mức 276,75 US cent/pound.

Theo Reuters và Barchart, thị trường cà phê thế giới tiếp tục chịu sức ép từ diễn biến tỷ giá đồng real Brazil và những tín hiệu cải thiện về nguồn cung.

Đồng real Brazil đã giảm mạnh sau kết quả bầu cử tổng thống vào cuối tuần trước. Dù phục hồi một phần trong các phiên tiếp theo, đồng tiền này vẫn mất khoảng 8% giá trị trong tuần.

Đồng real suy yếu thường khuyến khích nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu Brazil đẩy mạnh bán hàng hoặc thực hiện giao dịch phòng hộ trên thị trường kỳ hạn...

Dự báo ngày mai 1-11, giá cà phê Tây Nguyên có thể tiếp tục đi ngang hoặc giảm nhẹ, nếu robusta trên sàn London chưa xuất hiện tín hiệu phục hồi rõ rệt.