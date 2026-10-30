Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê giảm mạnh nhất với mức điều chỉnh 800 đồng/kg, xuống còn 88.500 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá thu mua giảm 700 đồng/kg, còn 88.300 đồng/kg. Gia Lai giảm 600 đồng/kg, xuống mức 88.400 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng giảm 500 đồng/kg, đưa giá cà phê về 88.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương được khảo sát.

Bản tin nông sản hôm nay (30-10): Giá cà phê giảm. Ảnh minh họa: kinhtemoitruong.vn

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11-2026 giảm 40 USD/tấn, tương đương 1,23%, xuống còn 3.200 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1-2027 giảm 21 USD/tấn, tương đương 0,65%, còn 3.199 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12-2026 giảm 7 US cent/pound, tương đương 2,38%, xuống còn 286,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 4,9 US cent/pound, tương đương 1,74%, đạt 276,2 US cent/pound.

Theo Reuters và Barchart, giá cà phê kỳ hạn trên sàn ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 2,5 tuần, khi triển vọng nguồn cung được cải thiện và đồng real Brazil tiếp tục suy yếu.

* Ngày 30-10, giá tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm dao động trong khoảng 137.000 - 140.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước.

Cụ thể, Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước, đạt 140.000 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu duy trì mức 139.000 đồng/kg, thấp hơn Đắk Lắk 1.000 đồng/kg.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (nay thuộc TP Hồ Chí Minh) ghi nhận mức giao dịch 137.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (nay thuộc tỉnh Đồng Nai) cùng giữ giá 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương được khảo sát.

Trên thị trường thế giới, dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho thấy giá tiêu tại các quốc gia xuất khẩu chủ chốt tiếp tục ít biến động.

Đối với tiêu đen, Malaysia duy trì mức chào bán 9.100 USD/tấn, cao nhất trong nhóm thị trường được khảo sát. Indonesia giữ mức 6.850 USD/tấn, trong khi tiêu đen Brazil loại ASTA 570 đạt 5.800 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.950 USD/tấn; loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu Muntok Indonesia duy trì mức 9.354 USD/tấn. Malaysia giữ giá 12.000 USD/tấn, còn Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.