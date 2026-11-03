Bản tin nông sản hôm nay (3-11): Giá cà phê giảm mạnh

* Giá cà phê: Tại Tây Nguyên tiếp tục giảm 1.000 - 1.500 đồng/kg, xuống còn 85.200 - 86.000 đồng/kg. Áp lực từ nguồn cung vụ mới, giá Robusta và Arabica thế giới suy yếu cùng biến động tỷ giá tại Brazil khiến thị trường chưa tìm được lực đỡ.

Theo khảo sát, giá cà phê tại các địa phương sản xuất trọng điểm tiếp tục điều chỉnh giảm, nối dài xu hướng đi xuống từ cuối tháng 10.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê giảm 1.000 đồng/kg so với phiên trước, xuống còn 86.000 đồng/kg. Dù giảm giá, đây vẫn là địa phương có mức thu mua cao nhất trong nhóm khảo sát.

Tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê giảm mạnh nhất, mức giảm 1.500 đồng/kg, xuống còn 85.500 đồng/kg. Gia Lai cũng ghi nhận mức giảm 1.100 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 85.700 đồng/kg.

Trong khi đó, khu vực Lâm Đồng giảm 1.300 đồng/kg, xuống còn 85.200 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương được khảo sát.

Như vậy, giá cà phê trong nước hiện phổ biến trong khoảng 85.200 - 86.000 đồng/kg. So với mặt bằng giá giữa tháng 10, thị trường đã giảm đáng kể, cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn chưa chấm dứt.

Bản tin nông sản hôm nay (3-11): Giá cà phê tại các vùng trọng điểm giảm mạnh. Ảnh minh họa: thuonghieucongluan.vn

Trên thị trường thế giới, cà phê kỳ hạn vừa trải qua một tuần giao dịch kém tích cực, đặc biệt đối với mặt hàng Arabica trên sàn New York.

Tại sàn London, giá Robusta giao tháng 11-2026 đạt 3.219 USD/tấn, giảm 9 USD/tấn, tương đương 0,3% so với tuần trước. Hợp đồng giao tháng 1-2027 giảm 38 USD/tấn, tương đương 1,2%, xuống còn 3.204 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn New York, giá Arabica giao tháng 12-2026 giảm mạnh 20,3 US cent/pound, tương đương 6,6%, xuống còn 287,2 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3-2027 cũng giảm 16,6 US cent/pound, tương đương 5,7%, còn 276,8 US cent/pound.

* Giá hồ tiêu: Tiếp tục ổn định tại các vùng trồng trọng điểm, trong khi thị trường nội địa tạm chững sau đợt giảm mạnh.

Theo khảo sát, giá hồ tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm không ghi nhận điều chỉnh mới so với phiên trước. Mặt bằng giá thu mua tiếp tục dao động trong khoảng 134.000 - 136.500 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có giá hồ tiêu cao nhất, với mức thu mua 136.500 đồng/kg. Tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá hồ tiêu duy trì ở mức 135.500 đồng/kg.

Trong khi đó, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh) tiếp tục giao dịch ở mức 134.500 đồng/kg. Hai địa phương Gia Lai và khu vực Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) cùng giữ mức 134.000 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm khảo sát.

Như vậy, sau những phiên điều chỉnh giảm trước đó, thị trường hồ tiêu trong nước đang tạm thời ổn định. Tuy nhiên, khoảng cách giá giữa các vùng trồng hiện không lớn, chỉ dao động 2.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn cũng không ghi nhận biến động mới.

Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu đen Indonesia tiếp tục được niêm yết ở mức 6.800 USD/tấn. Tại Brazil, hồ tiêu đen ASTA 570 duy trì mức 5.700 USD/tấn, trong khi hồ tiêu đen Malaysia giữ mức 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá hồ tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l ổn định ở mức 5.950 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc hồ tiêu trắng, giá hồ tiêu Muntok Indonesia được ghi nhận ở mức 9.286 USD/tấn. Hồ tiêu trắng Malaysia duy trì mức 12.000 USD/tấn, còn hồ tiêu trắng Việt Nam ổn định ở mức 8.450 USD/tấn.