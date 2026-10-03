Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm xuống, giữ mức 93.800 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục đứng ở mức thấp nhất với 93.200 đồng/kg.

Như vậy, thị trường trong nước đã nhanh chóng đảo chiều sau phiên tăng mạnh 1.000 đồng/kg trước đó. Tuy nhiên, giá vẫn giữ được vùng trên 93.000 đồng/kg trong thời điểm Việt Nam bắt đầu bước vào vụ thu hoạch mới.

Bản tin nông sản hôm nay (3-10): Giá cà phê giảm nhẹ. Ảnh minh họa: TTXVN

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta diễn biến trái chiều giữa các kỳ hạn. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 11-2026 nhích 3 USD/tấn, tương đương 0,09%, lên 3.448 USD/tấn. Ngược lại, hợp đồng giao tháng 1-2027 giảm 16 USD/tấn, tương đương 0,56%, xuống 3.403 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica chịu áp lực giảm. Các hợp đồng kỳ hạn mất khoảng 1%, cho thấy thị trường vẫn đang giằng co sau nhịp phục hồi mạnh trước đó.

*Giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm tiếp tục đi ngang sau nhịp tăng 500 đồng/kg vào đầu tháng 10. Lâm Đồng vẫn là khu vực có mức thu mua cao nhất, đạt 140.500 đồng/kg.

Đứng tiếp theo là Đắk Lắk với 138.500 đồng/kg. Tại TP Hồ Chí Minh, giá tiêu được ghi nhận ở mức 137.000 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai tiếp tục nằm ở nhóm thấp nhất với mức 136.500 đồng/kg.

Như vậy, khoảng cách giữa địa phương có mức giá cao nhất và thấp nhất hiện là 4.000 đồng/kg. Sau khi tăng đồng loạt trong phiên đầu tháng, thị trường đang bước vào những phiên tích lũy với biến động tương đối hẹp.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn cũng chưa xuất hiện thay đổi đáng kể.