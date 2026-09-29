Bản tin nông sản hôm nay (29-9): Giá cà phê tiếp tục đi ngang

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê duy trì ở mức 93.600 đồng/kg; tại Lâm Đồng, giá cà phê thấp nhất khu vực với mức 93.000 đồng/kg.

Thị trường trong nước bước vào tuần mới tương đối ổn định, sau một tuần có biên độ dao động khá lớn. Trong những phiên đầu tuần trước, giá cà phê tại Tây Nguyên liên tục giảm, có thời điểm chỉ còn 91.200 - 92.000 đồng/kg.

Giá cà phê tiếp tục đi ngang. Ảnh minh họa: TTXVN

Tuy nhiên, các phiên phục hồi sau đó đã giúp giá cà phê lấy lại phần lớn mức giảm. Đến cuối tuần, mặt bằng thu mua quay trở lại 93.000 - 93.800 đồng/kg, tiếp tục duy trì ổn định trong phiên đầu tuần này.

Trên thị trường quốc tế, tính chung tuần vừa qua, giá Robusta và Arabica đều giảm nhẹ.

*Giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục đi ngang, dao động trong khoảng 136.000 - 140.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước.

Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu về giá thu mua với mức 140.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở vị trí tiếp theo với 138.000 đồng/kg.

Tại TP Hồ Chí Minh, thương lái thu mua hồ tiêu ở mức 136.500 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai tiếp tục ghi nhận mức thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát, cùng đạt 136.000 đồng/kg.

Thị trường bước vào trạng thái tương đối trầm lắng sau đợt điều chỉnh trong tuần trước. Tính chung tuần qua, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm giảm khoảng 1.000 đồng/kg.

Sau những phiên điều chỉnh giữa tuần, giá tiêu bắt đầu ổn định trở lại nhưng chưa xuất hiện động lực đủ lớn để tạo một nhịp phục hồi mới. Thị trường hiện chờ thêm tín hiệu từ nhu cầu nhập khẩu trong quý IV-2026.