* Giá cà phê hôm nay tại các tỉnh Tây Nguyên tăng 200 - 300 đồng/kg so với phiên trước, đưa mặt bằng thu mua lên khoảng 89.000 - 89.300 đồng/kg.

Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá cà phê tăng lên mức 89.300 đồng/kg, cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Đắk Lắk và Gia Lai cùng điều chỉnh giá cà phê lên mức 89.000 đồng/kg.

Bản tin nông sản hôm nay (29-10): Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mức cao. Ảnh minh họa: taichinhdoanhnghiep.net.vn

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11-2026 tăng 46 USD/tấn, tương đương 1,44%, lên mức 3.240 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1-2027 cũng tăng 19 USD/tấn, tương đương 0,59%, đạt 3.220 USD/tấn.

Ngược lại, giá cà phê arabica trên sàn New York tiếp tục chịu áp lực bán. Hợp đồng arabica giao tháng 12-2026 giảm 7,2 US cent/pound, tương đương 2,39%, xuống còn 293,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 4,1 US cent/pound, tương đương 1,44%, còn 281,1 US cent/pound.

* Giá hồ tiêu hôm nay tại các địa phương sản xuất trọng điểm tiếp tục dao động trong khoảng 137.000 - 140.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước.

Trong đó, Đắk Lắk duy trì mức thu mua hồ tiêu ở mức 140.000 đồng/kg, cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Tại Lâm Đồng, giá hồ tiêu giữ mức 139.000 đồng/kg, sau khi giảm 1.000 đồng/kg trong phiên trước.

Hồ tiêu tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục giao dịch ở mức 137.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai cùng duy trì giá hồ tiêu ở mức 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm địa phương khảo sát.

Trên thị trường thế giới, dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho thấy giá tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn tiếp tục ổn định.

Cụ thể, giá tiêu đen Malaysia duy trì mức 9.100 USD/tấn, cao nhất trong nhóm được khảo sát. Tiêu đen Indonesia giữ mức 6.850 USD/tấn, trong khi tiêu đen Brazil loại ASTA 570 đạt 5.800 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.950 USD/tấn; loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia duy trì mức 9.354 USD/tấn. Malaysia tiếp tục giữ mức 12.000 USD/tấn, còn Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.

* Sau 2 ngày tăng liên tiếp, giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ổn định.

Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ổn định. Ảnh minh họa: thuongtruong.com.vn

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 8.950 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.950 - 9.100 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay dao động ở mức 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động ở mức 6.100 - 6.300 đồng/kg, lúa tươi OM 18 dao động ở mức 6.400 - 6.600 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 6.600 - 6.700/kg; lúa tươi OM 34 dao động ở mức 5.900 - 6.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo Jasmine tăng nhẹ 1 USD/tấn, lên mức 519 - 523 USD/tấn. Tuy nhiên, giá các loại gạo khác vẫn ổn định, với gạo trắng 5% tấm ở mức 423 - 427 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm trong khoảng 470 - 475 USD/tấn.