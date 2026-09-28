* Giá hồ tiêu: Tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục điều chỉnh sau một tuần giao dịch kém sôi động. Mặt bằng giá dao động 136.000 - 140.000 đồng/kg, giảm khoảng 1.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có mức giá thu mua cao nhất, ở mức 140.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk đứng ở mức 138.000 đồng/kg.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh) ở mức 136.500 đồng/kg; tại Gia Lai và Đồng Nai cùng ghi nhận mức 136.000 đồng/kg, thấp nhất trong các vùng được khảo sát.

Bản tin nông sản hôm nay (28-9): Giá hồ tiêu giảm khoảng 1.000 đồng/kg. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn

Trên thế giới, theo Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế, hồ tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l hiện được chào bán ở mức 5.970 USD/tấn, giảm 100 USD/tấn so với cuối tuần trước. Hồ tiêu đen loại 550 g/l giảm 55 USD/tấn, xuống 6.075 USD/tấn.

Tại Indonesia, giá hồ tiêu đen cũng giảm 58 USD/tấn, xuống 6.828 USD/tấn. Trong khi đó, thị trường Brazil diễn biến ngược chiều khi hồ tiêu đen ASTA 570 tăng 100 USD/tấn, lên 5.850 USD/tấn. Malaysia tiếp tục giữ giá hồ tiêu đen ở mức 9.250 USD/tấn.

Đối với hồ tiêu trắng, giá Muntok của Indonesia giảm 80 USD/tấn, xuống 9.348 USD/tấn. Hồ tiêu trắng Malaysia giữ mức 12.150 USD/tấn, trong khi hồ tiêu trắng Việt Nam tiếp tục được giao dịch quanh 8.450 USD/tấn.

* Giá cà phê: Tại Tây Nguyên tiếp tục duy trì ở vùng cao sau phiên phục hồi mạnh cuối tuần. Mức thu mua phổ biến dao động 93.000 - 93.800 đồng/kg, gần trở lại vùng 94.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục ghi nhận mức giá cao nhất khu vực, đạt 93.800 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 93.600 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng đứng ở mức 93.000 đồng/kg.

Thị trường quốc tế, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 11-2026 chốt phiên ở mức 3.367 USD/tấn, giảm 29 USD/tấn, tương đương 0,9% so với cuối tuần trước. Hợp đồng giao tháng 1-2027 giảm 31 USD/tấn, tương đương khoảng 0,9%, xuống 3.342 USD/tấn.

Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng phiên giao dịch cuối tuần, diễn biến lại hoàn toàn khác. Robusta tháng 11 tăng tới 77 USD/tấn, tương đương 2,34%, trong khi hợp đồng tháng 1 tăng 70 USD/tấn.

Tại New York, giá Arabica giao tháng 12-2026 giảm 1,9 US cent/pound trong cả tuần, xuống 278,60 US cent/pound. Hợp đồng tháng 3-2027 giảm 0,7 US cent/pound, còn 271,25 US cent/pound.

Trong phiên cuối tuần, Arabica tháng 12 cũng tăng hơn 1% khi đồng USD suy yếu thúc đẩy hoạt động mua vào của các quỹ.