Giá một số mặt hàng nông sản hôm nay (28-11). Ảnh chụp màn hình từ nhabeagri.com

Thương lái tại Đắk Lắk đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 70.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với phiên giao dịch sáng 27-11.

Cùng thời điểm, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 70.400 đồng/kg, tăng 700 đồng so với phiên giao dịch trước đó; tại Lâm Đồng, giá cà phê ở mức 69.800 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg so với phiên giao dịch sáng 27-11.

Giá cà phê trên thị trường thế giới tiếp tục ghi nhận đà tăng của cà phê Robusta.

Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1-2027 trên sàn London giao dịch ở mức 2.917 USD/tấn, tăng 2,1%, tương đương tăng 60 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12-2026 là 275,65 US cent/lb.

Bản tin nông sản hôm nay (28-11): Giá cà phê trong nước tăng. Ảnh minh họa: thuongtruong.com.vn

Giá cà phê Robusta trên sàn ICE London phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất trong 3 năm gần đây là 2.709 USD/tấn. Đà phục hồi diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng nông dân tại Việt Nam - quốc gia sản xuất Robusta hàng đầu thế giới, đang cân nhắc giữ lại cà phê nếu giá tiếp tục giảm.

Diễn biến thời tiết đang được thị trường đặc biệt quan tâm trong giai đoạn thu hoạch vụ mới. Điều kiện thời tiết bất lợi bị cho là có thể làm chậm tiến độ thu hoạch và đưa nguồn cung cà phê vụ mới ra thị trường, qua đó hỗ trợ giá cà phê Robusta giao dịch trên sàn.

Trong khi đó, nguồn cung cà phê Robusta tại hệ thống kho của Sở ICE Futures Europe tiếp tục suy giảm. Tính đến ngày 26-11, lượng tồn kho đạt chuẩn giảm còn 5.689 lô, thấp hơn 15,6% so với ngày 3-11. Sự sụt giảm lượng cà phê sẵn có trong hệ thống kho của sở giao dịch cũng góp phần tạo lực đỡ cho giá.

* Giá tiêu trong nước ngày 28-11 giảm sâu, khi mức giá trung bình đạt khoảng 126.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg so với phiên trước. Đây là tín hiệu kém tích cực cho thị trường tiêu trong ngắn hạn.

Sau nhịp lùi 1.000 đồng/kg ngày hôm qua, lực cầu thu mua giao ngay hoàn toàn hụt hơi, khiến thị trường mở rộng đà giảm thêm 3.000 đồng/kg vào sáng nay.

Giá tiêu hôm nay (28-11). Ảnh chụp màn hình từ nhabeagri.com

Khu vực TP Hồ Chí Minh lùi về 122.500 đồng/kg, trong khi tại Đồng Nai và Gia Lai đồng loạt kiểm định mốc 122.000 đồng/kg.

Dù biên độ giảm đồng đều giúp khoảng cách chênh lệch 4.000 đồng/kg giữa vùng đỉnh và đáy được giữ nguyên, nhưng diễn biến này cho thấy tâm lý phòng thủ đang chi phối các đại lý gom hàng.

*Giá gạo

Giá gạo hôm nay (28-11). Ảnh chụp màn hình từ gaomiennam.com.vn