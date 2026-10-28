Bản tin nông sản hôm nay (28-10): Giá cà phê giảm

Giá hồ tiêu trong nước tại các địa phương sản xuất trọng điểm tiếp tục dao động trong khoảng 137.000 - 140.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, khu vực Lâm Đồng ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg xuống còn 139.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk tiếp tục giữ mức thu mua 140.000 đồng/kg, trở thành địa phương có giá hồ tiêu cao nhất cả nước.

Tại khu vực TP Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu ổn định ở mức 137.500 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai cùng duy trì mức 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương khảo sát.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Trên thị trường thế giới, theo dữ liệu của Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất chủ chốt nhìn chung không thay đổi so với phiên trước.

Giá hồ tiêu đen Indonesia duy trì ở mức 6.850 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục dẫn đầu với 9.100 USD/tấn. Tại Brazil, hồ tiêu đen loại ASTA 570 được chào bán ở mức 5.800 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá hồ tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l giữ mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn. Ở phân khúc hồ tiêu trắng, giá hồ tiêu trắng Muntok Indonesia duy trì mức 9.354 USD/tấn. Giá hồ tiêu trắng Malaysia và Việt Nam lần lượt đạt 12.000 USD/tấn và 8.450 USD/tấn.

Theo báo cáo của Nedspice, nguồn cung hồ tiêu toàn cầu năm 2026 nhìn chung tương đối ổn định, với sản lượng Việt Nam ước đạt 155.000 tấn, Brazil khoảng 118.000 tấn và Indonesia khoảng 32.000 tấn.

Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ tiếp tục tăng, trong khi lượng tồn kho chuyển tiếp có xu hướng giảm.

Tại Việt Nam, hoạt động xuất khẩu tiếp tục duy trì mức tăng trưởng đáng chú ý. Trong chín tháng đầu năm 2026, lượng hồ tiêu xuất khẩu đạt khoảng 217.000 tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Mỹ là thị trường tiêu thụ lớn với khoảng 39.000 tấn, tăng 23%. Trung Quốc nhập khẩu khoảng 23.500 tấn, tăng 61%, trong khi UAE đạt 14.600 tấn, tương đương cùng kỳ.

Cùng giai đoạn, Việt Nam nhập khẩu khoảng 49.000 tấn hồ tiêu, tăng 35%, chủ yếu nhờ lượng hàng từ Campuchia gia tăng.

Nguồn nguyên liệu nhập khẩu góp phần hỗ trợ hoạt động chế biến, thương mại và xuất khẩu, trong bối cảnh khối lượng xuất khẩu của Việt Nam cao hơn sản lượng nội địa ước tính.

Dự báo ngày mai 29-10, giá hồ tiêu trong nước có thể tiếp tục đi ngang hoặc biến động nhẹ tại một số địa phương. Nếu hoạt động thu mua không có thay đổi lớn, mặt bằng giá nhiều khả năng vẫn xoay quanh vùng 137.000 - 140.000 đồng/kg.

* Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ so với phiên trước.

Cụ thể, tại khu vực Đắk Lắk và Gia Lai cùng ghi nhận mức giảm 700 đồng/kg, xuống 88.800 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng giảm 700 đồng/kg, xuống mức 88.300 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương được khảo sát.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Đà giảm của thị trường trong nước diễn ra cùng chiều với giá robusta trên sàn London. Bên cạnh đó, việc vụ thu hoạch mới bắt đầu tại Tây Nguyên cũng khiến thị trường chú ý hơn đến lượng hàng có thể được đưa ra giao dịch trong những tuần tới.

Trên sàn London, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11-2026 giảm 34 USD/tấn, tương đương 1,05%, xuống còn 3.194 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1-2027 giảm 41 USD/tấn, tương đương 1,26%, xuống mức 3.201 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá arabica giao tháng 12-2026 giảm 6,5 US cent/pound, tương đương 2,11%, xuống còn 300,95 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm mạnh hơn, mất 8,2 US cent/pound, tương đương 2,79%, xuống còn 285,20 US cent/pound.

Theo Reuters, một trong những yếu tố tác động đến thị trường hàng hóa là sự suy yếu của đồng real Brazil sau diễn biến chính trị tại quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới.

Đồng real mất giá so với USD thường tạo động lực để các nhà sản xuất và doanh nghiệp xuất khẩu Brazil đẩy mạnh bán hàng hoặc thực hiện giao dịch phòng hộ trên thị trường kỳ hạn.

Nguyên nhân là doanh thu xuất khẩu được định giá bằng USD có thể mang lại giá trị quy đổi sang đồng nội tệ cao hơn khi đồng real suy yếu.

Việt Nam đang bước vào vụ thu hoạch cà phê mới, trong khi lượng tồn kho trên thị trường kỳ hạn có dấu hiệu gia tăng. Điều này khiến triển vọng nguồn hàng trở thành yếu tố đáng chú ý đối với các nhà giao dịch.

Trong khi đó, giá arabica dù được hỗ trợ bởi lượng tồn kho đạt chuẩn trên sàn ICE ở mức thấp, vẫn chịu ảnh hưởng từ hoạt động bán hàng liên quan đến biến động tỷ giá Brazil.

Dự báo ngày mai 29-10, giá cà phê trong nước có thể tiếp tục đi ngang hoặc giảm nhẹ, nếu robusta trên sàn London chưa xuất hiện tín hiệu phục hồi...