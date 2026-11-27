Tại tỉnh An Giang, giá lúa tươi ST 24 dao động ở mức 7.500 - 8.000/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.700 - 6.900 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 7.500 - 7.600 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 6.800 - 7.000 đồng/kg; tươi OM 18 dao động ở mốc 7.600 - 7.800 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 7.800 - 8.000/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Tại các địa phương, giao dịch lúa Thu Đông chậm, giá lúa tươi ít biến động. Tại An Giang, giao dịch mua bán vẫn chậm, giá lúa tươi có xu hướng giảm. Tại Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, giá tương đối ổn định.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 11.100 - 11.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL dao động ở mức 9.400 - 9.450 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Ảnh minh họa/congthuong.vn

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng 7.800 - 11.300 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 11.200 - 11.300 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.800 - 8.000 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo đứng giá so với hôm qua. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg, Đài Thơm 8 dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam vững giá so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 100% tấm dao động 412 - 416/tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 585 - 589 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 520 - 535 USD/tấn.

Tại Thái Lan, gạo 5% tấm dao động 498 - 502 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động 427 - 431 USD/tấn. Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động ở mức 399 - 403 USD/tấn, còn gạo 100% tấm dao động 339 - 343 USD/tấn.

* Giá cà phê trong nước hôm nay (27-11) tiếp tục giảm thêm 300 đồng/kg, hiện giá trung bình tại Tây Nguyên trong khoảng 69.200 - 70.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm quay đầu giảm sau nhiều phiên đi ngang.

Khảo sát giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên cho thấy, thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Giá thu mua đồng loạt giảm 300 đồng/kg, xuống còn 69.200 - 70.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu thị trường với mức thu mua 70.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm xuống còn 69.700 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức giá thấp nhất trong các vùng nguyên liệu được khảo sát, đạt 69.200 đồng/kg.

*Khảo sát giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm cho thấy, thị trường quay đầu giảm sau nhiều phiên đi ngang. Mặt bằng giá thu mua hiện dao động trong khoảng 125.000 - 130.000 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất thị trường, đạt 130.000 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng giá tiêu giảm xuống còn 127.000 đồng/kg. Tại TP Hồ Chí Minh ghi nhận mức thu mua 125.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai cùng giao dịch ở mức 125.000 đồng/kg.