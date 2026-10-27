Bản tin nông sản hôm nay (27-10): Giá hồ tiêu đi ngang

Cụ thể, Đắk Lắk duy trì mức thu mua 140.000 đồng/kg, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Tại Lâm Đồng, giá tiêu cũng giữ mức 140.000 đồng/kg.

Ở TP Hồ Chí Minh, giá thu mua ổn định tại 137.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai cùng giao dịch ở mức 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa bàn được khảo sát.

Giá hồ tiêu đi ngang. Ảnh minh họa: thuonghieucongluan.com.vn

Việc giá tiêu duy trì ổn định sau một tuần biến động trái chiều cho thấy thị trường trong nước đang tạm thời cân bằng giữa hoạt động thu mua và lượng hàng được chào bán.

*Tại thị trường trong nước, giá cà phê Tây Nguyên đang dao động từ 89.000 - 89.500 đồng/kg, sau một tuần giảm từ 3.100 - 3.500 đồng/kg, xuống dưới ngưỡng 90.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Lắk, Gia Lai cùng ghi nhận mức 89.500 đồng/kg; Lâm Đồng ở mức 89.000 đồng/kg.

Nếu giá Robusta trên sàn London tiếp tục suy yếu, giá thu mua tại Tây Nguyên có thể chịu sức ép quanh vùng dưới 90.000 đồng/kg.

Ngược lại, nếu nhu cầu mua hàng của doanh nghiệp xuất khẩu tăng lên hoặc thị trường kỳ hạn phục hồi, giá cà phê có thể chững lại sau đợt giảm mạnh.

Theo dữ liệu giao dịch gần nhất trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11-2026 đóng cửa ở mức 3.228 USD/tấn, giảm 186 USD/tấn, tương đương 5,4% so với tuần trước.

Hợp đồng cà phê Arabica giao tháng 12-2026 tăng 1,8 US cent/pound, tương đương 0,6%, lên mức 307,45 US cent/pound.