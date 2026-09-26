Bản tin nông sản hôm nay (26-9): Giá cà phê quay đầu giảm nhẹ, giá hồ tiêu đi ngang

Giá cà phê trong nước quay đầu giảm nhẹ 200 - 300 đồng/kg sau nhịp phục hồi trước đó. Mức giá thu mua bình quân tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên lùi về quanh ngưỡng 92.600 đồng/kg, dao động trong khoảng 92.000 - 92.700 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cà phê giảm 300 đồng/kg, xuống mức 92.700 đồng/kg, song vẫn là địa phương giữ mức giá thu mua cao nhất cả nước.

Giá cà phê trong nước quay đầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay (26-9). Ảnh minh họa: baonghean.vn

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 300 đồng/kg, giao dịch ở mức 92.500 đồng/kg.

Mức giá thấp nhất khu vực hiện ghi nhận tại một số vùng khác của tỉnh Lâm Đồng, giữ ở mức 92.000 đồng/kg (giảm 200 đồng/kg).

Diễn biến này cho thấy nhịp phục hồi 1.000 đồng/kg trong phiên trước chưa tạo được xu hướng tăng ổn định. Giá cà phê trong nước đang chịu tác động trực tiếp từ diễn biến giảm trên các sàn giao dịch quốc tế.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê trên hai sàn kỳ hạn diễn biến trái chiều. Đáng chú ý, giá cà phê arabica bật tăng lên mức cao nhất trong một tuần do lo ngại về nguồn cung từ Brazil. Theo đó, giá cà phê robusta tại London giao tháng 11-2026 tăng 50 USD/tấn, lên 3.367 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 1-2027 tăng 52 USD/tấn, lên 3.342 USD/tấn. Tương tự, giá cà phê arabica New York giao tháng 12-2026 tăng 3,25 cent/lb, đạt 278,60 cent/lb; hợp đồng giao tháng 3-2027 lên 271,25 cent/lb.

Đối với mặt hàng hồ tiêu, giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang ngày thứ hai liên tiếp tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Hiện, giá thu mua dao động ổn định trong khoảng 136.000 - 140.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (Đồng Nai) và Gia Lai, giá tiêu giữ nguyên ở mức 136.000 đồng/kg. Hồ tiêu tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh) cũng được thương lái thu mua với giá 136.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk tiếp tục giữ mức 138.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu ở Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ mức 140.000 đồng/kg, cao nhất thị trường. Khoảng cách giữa vùng có giá cao nhất và thấp nhất hiện là 4.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu trong nước tiếp tục đi ngang trong ngày 26-9. Ảnh minh họa: baolamdong.vn

Thị trường hồ tiêu thế giới phiên hôm nay nhìn chung ít biến động.

Giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đạt 6.828 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng Muntok hiện ở mức 9.348 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện vẫn ở mức 9.250 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA hiện ở mức 12.150 USD/tấn.

Tại thị trường Brazil, giá thu mua hồ tiêu đen ASTA 570 hiện đang ở mức 5.850 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá hồ tiêu đen loại 500 g/l hiện ở mức 5.970 USD/tấn, loại 550 g/l ở mức 6.075 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ở mức 8.450 USD/tấn.

Cụ thể, tại Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cà phê giảm 300 đồng/kg, xuống mức 92.700 đồng/kg, song vẫn là địa phương giữ mức giá thu mua cao nhất cả nước.

Giá cà phê trong nước quay đầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay (26-9). Ảnh minh họa: baonghean.vn

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 300 đồng/kg, giao dịch ở mức 92.500 đồng/kg.

Mức giá thấp nhất khu vực hiện ghi nhận tại một số vùng khác của tỉnh Lâm Đồng, giữ ở mức 92.000 đồng/kg (giảm 200 đồng/kg).

Diễn biến này cho thấy nhịp phục hồi 1.000 đồng/kg trong phiên trước chưa tạo được xu hướng tăng ổn định. Giá cà phê trong nước đang chịu tác động trực tiếp từ diễn biến giảm trên các sàn giao dịch quốc tế.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê trên hai sàn kỳ hạn diễn biến trái chiều. Đáng chú ý, giá cà phê arabica bật tăng lên mức cao nhất trong một tuần do lo ngại về nguồn cung từ Brazil. Theo đó, giá cà phê robusta tại London giao tháng 11-2026 tăng 50 USD/tấn, lên 3.367 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 1-2027 tăng 52 USD/tấn, lên 3.342 USD/tấn. Tương tự, giá cà phê arabica New York giao tháng 12-2026 tăng 3,25 cent/lb, đạt 278,60 cent/lb; hợp đồng giao tháng 3-2027 lên 271,25 cent/lb.

Đối với mặt hàng hồ tiêu, giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang ngày thứ hai liên tiếp tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Hiện, giá thu mua dao động ổn định trong khoảng 136.000 - 140.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (Đồng Nai) và Gia Lai, giá tiêu giữ nguyên ở mức 136.000 đồng/kg. Hồ tiêu tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh) cũng được thương lái thu mua với giá 136.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk tiếp tục giữ mức 138.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu ở Đắk Nông (Lâm Đồng) giữ mức 140.000 đồng/kg, cao nhất thị trường. Khoảng cách giữa vùng có giá cao nhất và thấp nhất hiện là 4.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu trong nước tiếp tục đi ngang trong ngày 26-9. Ảnh minh họa: baolamdong.vn

Thị trường hồ tiêu thế giới phiên hôm nay nhìn chung ít biến động.

Giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đạt 6.828 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng Muntok hiện ở mức 9.348 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện vẫn ở mức 9.250 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA hiện ở mức 12.150 USD/tấn.

Tại thị trường Brazil, giá thu mua hồ tiêu đen ASTA 570 hiện đang ở mức 5.850 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá hồ tiêu đen loại 500 g/l hiện ở mức 5.970 USD/tấn, loại 550 g/l ở mức 6.075 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ở mức 8.450 USD/tấn.