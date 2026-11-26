* Giá hồ tiêu trong nước tại các vùng sản xuất trọng điểm cho thấy thị trường chưa ghi nhận biến động mới. Giá thu mua tiếp tục duy trì trong khoảng 128.000 - 132.000 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Lắk tiếp tục dẫn đầu thị trường với mức thu mua 132.000 đồng/kg.

Tại khu vực Lâm Đồng, giá hồ tiêu duy trì ở mức 130.000 đồng/kg. Khu vực TP Hồ Chí Minh, giữ mức giao dịch 128.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai, cùng ghi nhận mức 128.000 đồng/kg.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Trên thị trường thế giới, theo cập nhật của Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất chủ chốt cũng duy trì ổn định.

Cụ thể, giá hồ tiêu đen Indonesia đạt 6.748 USD/tấn, trong khi hồ tiêu đen Brazil loại ASTA 570 được chào bán ở mức 5.400 USD/tấn, thấp nhất trong nhóm các thị trường được khảo sát. Giá hồ tiêu đen Malaysia tiếp tục giữ mức cao nhất với 9.100 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá chào xuất khẩu hồ tiêu đen loại 500 g/l duy trì ở mức 5.700 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.900 USD/tấn.

Đối với hồ tiêu trắng, giá hồ tiêu trắng Muntok Indonesia giữ mức 9.184 USD/tấn. Giá hồ tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia lần lượt đạt 8.300 USD/tấn và 12.000 USD/tấn.

Theo báo cáo của Công ty gia vị Harris Spice, thị trường hồ tiêu toàn cầu đang trải qua giai đoạn giao dịch tương đối trầm lắng. Lượng hàng đưa ra thị trường tại các quốc gia sản xuất còn hạn chế, trong khi nhu cầu thu mua không có nhiều thay đổi.

Sự cân bằng tương đối giữa cung và cầu khiến giá hồ tiêu chủ yếu dao động trong biên độ hẹp thời gian qua.

Tại Việt Nam, mưa lớn và gió mạnh xuất hiện tại nhiều khu vực miền Trung. Những đợt mưa đến sớm ở phía Nam Tây Nguyên cũng ảnh hưởng đến quá trình đậu quả của cây hồ tiêu tại một số địa phương.

Tuy nhiên, tại phần lớn các vùng trồng trọng điểm, lượng mưa rải rác vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hình thành bông và phát triển quả. Harris Spice nhận định sản lượng hồ tiêu Việt Nam trong vụ tới có thể tương đương năm trước.

Dự báo giá tiêu ngày mai, 27-11, thị trường trong nước có khả năng tiếp tục duy trì trong khoảng 128.000 - 132.000 đồng/kg nếu nhu cầu thu mua và giá xuất khẩu chưa xuất hiện biến động đáng kể.

* Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên cho thấy thị trường chưa thoát khỏi xu hướng giảm. Giá thu mua tại các địa phương đồng loạt điều chỉnh từ 500 - 600 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk và Gia Lai cùng ghi nhận mức giảm xuống 71.000 đồng/kg. Tại khu vực Lâm Đồng, giá cà phê giảm còn 71.300 đồng/kg.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Theo các thương nhân, giá cà phê giao ngay tại Việt Nam tiếp tục suy yếu, trong khi chi phí nhân công thu hái tăng cao. Điều này khiến người trồng phải cân nhắc kỹ thời điểm xuất bán nhằm bảo đảm hiệu quả kinh tế.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục giảm trên cả hai sàn giao dịch London và New York, trong đó robusta chịu áp lực lớn hơn.

Cụ thể, trên sàn ICE London, giá robusta kỳ hạn tháng 1-2027 giảm 27 USD/tấn, xuống còn 2.854 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 37 USD/tấn, xuống 2.828 USD/tấn.

Trên sàn ICE New York, giá arabica kỳ hạn tháng 12-2026 giảm 0,18%, xuống còn 274,35 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 0,28%, còn 267,75 US cent/pound, trong khi kỳ hạn tháng 5-2027 giảm 0,36%, xuống 261,15 US cent/pound.

Theo Reuters và Barchart, triển vọng nguồn cung gia tăng tại các quốc gia sản xuất lớn tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên giá cà phê quốc tế.

Một thương nhân tại Việt Nam nhận định sản lượng cà phê niên vụ mới có thể đạt mức kỷ lục. Mặc dù điều kiện thời tiết thuận lợi cho hoạt động thu hoạch, lượng hàng thực tế đưa ra thị trường vẫn chưa tăng nhanh.

Tại Indonesia, triển vọng sản xuất robusta cũng được cải thiện nhờ những tín hiệu tích cực về thời tiết.

Bên cạnh triển vọng sản lượng tại Việt Nam và Indonesia, thị trường cà phê còn chịu tác động từ biến động tỷ giá và lượng hàng xuất khẩu của Brazil.

Đồng real Brazil giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 21 tháng so với USD tạo động lực cho các doanh nghiệp nước này đẩy mạnh bán hàng. Đồng nội tệ suy yếu giúp nhà xuất khẩu thu về nhiều real hơn khi quy đổi cùng một khoản doanh thu bằng USD.

Đáng chú ý, lượng cà phê Brazil được vận chuyển đến hệ thống kho của ICE liên tục gia tăng kể từ giữa tháng 9.

Tính đến cuối tuần trước, lượng cà phê Brazil đang chờ kiểm định chất lượng tại các kho của ICE đạt 251.230 bao, cao nhất trong ba năm chín tháng. Đến đầu tuần này, con số trên giảm nhẹ xuống còn 246.182 bao.

Tính đến ngày 23-11, tồn kho cà phê Brazil tại ICE đạt 145.223 bao, cao nhất trong 15 tháng, trong đó phần lớn là arabica. Cùng thời điểm, tổng lượng tồn kho arabica được ICE theo dõi tăng lên 268.614 bao, mức cao nhất trong bốn tháng.

Ở chiều ngược lại, tồn kho robusta đã giảm đáng kể từ mức 6.809 lô ghi nhận ngày 29/10 xuống còn 5.776 lô vào cuối tuần trước, trước khi nhích nhẹ lên 5.791 lô trong phiên đầu tuần.

Sự phân hóa về tồn kho giữa hai dòng cà phê cho thấy áp lực nguồn cung đối với arabica đang gia tăng, trong khi lượng robusta dự trữ tại ICE thu hẹp có thể trở thành yếu tố hỗ trợ thị trường.

Dự báo giá cà phê ngày mai 27-11, thị trường trong nước có thể tiếp tục chịu áp lực giảm nếu giá robusta trên sàn London chưa phục hồi và nguồn cung vụ mới gia tăng. Khi đó, giá thu mua tại một số vùng nguyên liệu có khả năng tiến sát mốc 70.000 đồng/kg.