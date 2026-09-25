Bản tin nông sản hôm nay (25-9): Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu đi ngang

Giá cà phê trong nước đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay (25-9) tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt đảo chiều tăng sau chuỗi phiên giảm mạnh, đưa mặt bằng thu mua trở lại khoảng 92.200 - 93.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương dẫn đầu với mức 93.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày trước đó. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cũng tăng 1.000 đồng/kg, cùng đạt 92.800 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay (25-9) đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg. Ảnh minh họa: congthuong.vn

Giá cà phê tại Lâm Đồng tăng lên mức 92.200 đồng/kg, nhưng vẫn là địa phương có mức thu mua thấp nhất trong số các vùng được khảo sát. Đà phục hồi xuất hiện ngay sau khi giá cà phê trong nước ngày 24-9 giảm xuống vùng thấp nhất trong gần ba tháng, chỉ còn 91.200 - 92.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cà phê tại Tây Nguyên cùng chiều với sự phục hồi của thị trường quốc tế. Trên sàn London, cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 11-2026 tăng 57 USD/tấn, tương đương 1,75%, lên 3.317 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 1-2027 tăng 41 USD/tấn, tương đương khoảng 1,26%, đạt 3.290 USD/tấn.

Tại New York, cà phê arabica giao tháng 12-2026 tăng 3,61 US cent/pound, tương đương 1,32%, lên 275,9 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 3-2027 cũng tăng 3,45 US cent/pound, tương ứng 1,3%, đạt 268,15 US cent/pound.

Theo Reuters, một trong những động lực chính dẫn đến sự phục hồi của giá cà phê là từ hoạt động mua kỹ thuật sau đợt bán tháo kéo dài khoảng ba tuần.

Đà giảm mạnh trước đó đã đưa giá cà phê vào vùng quá bán, kích hoạt các quỹ thực hiện mua bù thiếu để đóng những vị thế bán khống, qua đó tạo lực đẩy cho cả cà phê arabica và cà phê robusta.

Giá hồ tiêu đi ngang, trừ hồ tiêu ở Đắk Nông (Lâm Đồng) giảm

Giá hồ tiêu hôm nay (25-9) tại các vùng sản xuất trọng điểm dao động trong khoảng 136.000 - 140.000 đồng/kg, với Đắk Nông (Lâm Đồng) là địa phương duy nhất ghi nhận điều chỉnh mới.

Cụ thể, giá hồ tiêu tại Đắk Nông (Lâm Đồng) giảm thêm 500 đồng/kg, từ 140.500 đồng/kg xuống còn 140.000 đồng/kg. Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp tại địa phương này. Trong ngày 24-9, giá hồ tiêu Đắk Nông cũng đã mất 500 đồng/kg. Dù mức thu mua tại đây đã giảm tổng cộng 1.000 đồng/kg nhưng Đắk Nông vẫn là địa phương có giá hồ tiêu cao nhất trong số các vùng được khảo sát.

Giá hồ tiêu hôm nay (25-9) đi ngang, trừ hồ tiêu ở Đắk Nông (Lâm Đồng) giảm. Ảnh minh họa: chinhphu.vn

Các địa phương còn lại không ghi nhận biến động mới sau đợt giảm tương đối đồng loạt trong phiên trước. Tại Đắk Lắk, giá hồ tiêu duy trì ở mức 138.000 đồng/kg. Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh) tiếp tục được thu mua hồ tiêu với giá 136.500 đồng/kg.

Hồ tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai cùng đứng ở mức 136.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương khảo sát.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu chưa xuất hiện biến động đáng kể. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), hồ tiêu đen Indonesia tiếp tục được giao dịch ở mức 6.886 USD/tấn.

Hồ tiêu đen Malaysia đạt 9.250 USD/tấn, cao nhất trong nhóm thị trường được khảo sát, trong khi hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil đứng ở mức 5.750 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá hồ tiêu đen xuất khẩu vẫn dao động 6.070 - 6.130 USD/tấn, tương ứng với hai quy cách 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc hồ tiêu trắng, Muntok của Indonesia giữ mức 9.428 USD/tấn. Hồ tiêu trắng Malaysia được giao dịch ở mức 12.150 USD/tấn, còn Việt Nam duy trì mức 8.450 USD/tấn.