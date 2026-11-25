Giá cà phê tại Đắk Lắk ở mức 71.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với phiên liền trước; tại Gia Lai giảm 600 đồng/kg so với phiên liền trước, được giao dịch ở mốc 71.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng giảm 500 đồng/kg so với phiên liền trước, ở mức 70.500 đồng/kg.

Bản tin nông sản hôm nay (25-11): Giá cà phê tiếp tục đi xuống. Ảnh minh họa: baolamdong.vn

Cập nhật giá cà phê trong nước. Ảnh chụp màn hình từ nhabeagri.com

Từ góc độ thị trường, đà giảm của giá cà phê trong nước không chỉ chịu tác động trực tiếp từ nhịp điều chỉnh của sàn London, mà còn gắn với yếu tố mùa vụ. Khi Tây Nguyên bước vào cao điểm thu hoạch niên vụ mới, lượng hàng đưa ra thị trường tăng lên, trong khi chi phí đầu vào vẫn neo ở mức cao, khiến biên lợi nhuận của nông dân thu hẹp đáng kể.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê trong nước nhiều khả năng tiếp tục biến động giằng co quanh vùng 71.000 - 73.000 đồng/kg. Nếu sàn Robusta London không sớm lấy lại mốc hỗ trợ tâm lý 2.900 USD/tấn, giá thu mua tại Tây Nguyên vẫn đối mặt nguy cơ dò đáy thêm, trước khi tìm được điểm cân bằng mới khi tiến độ thu hoạch và lực mua xuất khẩu rõ nét hơn.

Giá cà phê trên thị trường thế giới rạng sáng 25-11 (giờ Việt Nam) đồng loạt giảm. So với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 2.769 - 2.910 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1-2027 trên sàn London giảm 0,94%, tương đương 24 USD/tấn, giao dịch ở mức 2.854 USD/tấn.

Giá một số nông sản hôm nay (25-11). Ảnh chụp màn hình từ nhabeagri.com

Giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12-2026 đạt 274,35 US cent/lb, giảm 0,18% (tương đương 0,5 US cent/lb) so với cuối phiên liền trước.

Áp lực giảm giá đến từ kỳ vọng nguồn cung cà phê toàn cầu gia tăng, khi vụ thu hoạch mới tại Việt Nam đang vào cao điểm và nguồn cung từ Brazil được dự báo dồi dào. Xuất khẩu cà phê Brazil trong tháng 10-2026 tăng 23% so với cùng kỳ, càng củng cố kỳ vọng nguồn cung dồi dào.

Tồn kho robusta được chứng nhận trên sàn ICE tăng nhẹ lên 5.791 lô trong phiên thứ Hai, sau khi chạm đáy 1 tháng với 5.776 lô trong phiên thứ Sáu tuần trước. Tồn kho arabica trên sàn ICE lên mức cao nhất trong 4 tháng, đạt 268.614 bao, trong khi lượng cà phê Brazil chờ phân hạng tại kho ICE vẫn ở mức cao, với 246.182 bao.

*Giá tiêu trong nước hôm nay (25-11) đi ngang, mức giá trung bình đạt khoảng 130.000 đồng/kg so với phiên trước. Đây là tín hiệu kém tích cực cho thị trường tiêu trong ngắn hạn.

Cập nhật giá tiêu trong nước. Ảnh chụp màn hình từ nhabeagri.com

*Giá gạo

Cập nhật giá gạo trong nước. Ảnh chụp màn hình từ gaomiennam.com.vn