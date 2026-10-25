Theo đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 89.500 đồng/kg, giảm 1.300 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm 1.300 đồng/kg so với phiên liền trước và được giao dịch ở mốc 89.500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm 1.200 đồng/kg so với phiên liền trước và ở mức giá 89.000 đồng/kg.

Bản tin nông sản hôm nay (25-10): Giá cà phê giảm. Ảnh minh họa: TTXVN

Trên thị trường thế giới, giá cà phê cũng đồng loạt giảm; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.188 - 3.409 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11-2026 trên sàn London giảm 1,82%, tương đương 60 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.228 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12-2026 là 307,45 US cent/lb, giảm 1,6% tương đương 5 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

*Thị trường hồ tiêu trong nước ngày 25-10 không ghi nhận biến động mới. Giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục dao động trong khoảng 137.000 - 140.000 đồng/kg, cho thấy hoạt động thu mua đang tương đối ổn định sau những phiên điều chỉnh trước đó.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá tiêu được thu mua ở mức 140.000 đồng/kg.

Tại khu vực TP Hồ Chí Minh, giá tiêu giữ nguyên ở mức 137.500 đồng/kg. Trong khi đó, tại Gia Lai và Đồng Nai, giá tiêu tiếp tục giao dịch ở mức 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa bàn được khảo sát.