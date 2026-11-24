Giá hồ tiêu trong nước tại các vùng sản xuất trọng điểm cho thấy thị trường không ghi nhận biến động mới. Giá thu mua tiếp tục duy trì trong khoảng 128.000 - 132.000 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Lắk đạt mức 132.000 đồng/kg.

Tại khu vực Lâm Đồng, giá hồ tiêu duy trì mức 130.000 đồng/kg. Khu vực TP Hồ Chí Minh, giao dịch ở mức 128.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Đồng Nai cùng ghi nhận mức 128.000 đồng/kg.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Trên thị trường thế giới, theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn cũng chưa ghi nhận điều chỉnh mới.

Giá hồ tiêu đen Indonesia hiện đạt 6.748 USD/tấn. Tại Brazil, hồ tiêu đen ASTA 570 được chào bán ở mức 5.400 USD/tấn. Trong khi đó, giá hồ tiêu đen Malaysia tiếp tục duy trì ở mức 9.100 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá chào xuất khẩu hồ tiêu đen loại 500 g/l đứng ở mức 5.700 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.900 USD/tấn.

Ở phân khúc hồ tiêu trắng, giá hồ tiêu trắng Muntok Indonesia đạt 9.184 USD/tấn. Giá hồ tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam và Malaysia lần lượt duy trì ở mức 8.300 USD/tấn và 12.000 USD/tấn.

Trái ngược với diễn biến tương đối ổn định tại Việt Nam và một số thị trường xuất khẩu lớn, giá hồ tiêu nội địa Ấn Độ đang tăng mạnh.

Đối với Việt Nam, giá hồ tiêu nội địa vừa trải qua một tuần giảm sâu, trong khi giá chào xuất khẩu theo dữ liệu IPC vẫn giữ ổn định.

Dự báo giá hồ tiêu ngày mai 25-11, thị trường trong nước có thể tiếp tục dao động quanh vùng 128.000 - 132.000 đồng/kg nếu hoạt động thu mua chưa có thay đổi đáng kể.

Trong trường hợp nhu cầu từ doanh nghiệp xuất khẩu cải thiện, giá có khả năng phục hồi nhẹ. Ngược lại, áp lực nguồn cung từ Brazil và diễn biến giá quốc tế có thể khiến thị trường tiếp tục thận trọng.

Về trung hạn, nhu cầu tiêu thụ tại Ấn Độ, hoạt động nhập khẩu của các thị trường lớn và triển vọng sản lượng tại những quốc gia sản xuất chủ chốt sẽ là các yếu tố cần theo dõi.

* Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên cho thấy thị trường tiếp tục đi xuống. Giá thu mua đồng loạt giảm thêm 200 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực Lâm Đồng, giá cà phê giảm xuống 71.800 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng ghi nhận mức thu mua 71.600 đồng/kg.

Đáng chú ý, trong tuần trước, giá cà phê tại Tây Nguyên đã giảm mạnh 11.000 - 11.200 đồng/kg, xuống mức thấp nhất trong gần ba năm, kể từ ngày 23-1-2024.

Diễn biến giảm sâu trong thời gian ngắn khiến hoạt động mua bán tại nhiều vùng nguyên liệu trở nên thận trọng hơn, nhất là khi vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2026 - 2027 đang bước vào giai đoạn cao điểm.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Trên thị trường thế giới, giá cà phê robusta vừa trải qua một tuần giảm mạnh trên sàn London. Theo đó, hợp đồng robusta kỳ hạn tháng 1-2027 giảm 315 USD/tấn, xuống còn 2.881 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 309 USD/tấn, đạt 2.865 USD/tấn.

Trên sàn ICE New York, giá arabica kỳ hạn tháng 12-2026 giảm 1,8%, xuống 274,85 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 3-2027 giảm 2,2%, còn 268,5 US cent/pound, trong khi hợp đồng tháng 5-2027 giảm 3,1%, xuống 262,1 US cent/pound.

Đà giảm của thị trường quốc tế tiếp tục tạo áp lực lên giá cà phê trong nước, đặc biệt khi nguồn cung vụ mới từ Việt Nam gia tăng.

Trước diễn biến giá cà phê liên tục đi xuống, nhiều hộ trồng cà phê tại Đắk Lắk đang lựa chọn giữ lại sản phẩm thay vì bán ngay sau thu hoạch.

Theo thông tin từ ngành nông nghiệp Đắk Lắk, tỉnh hiện có khoảng 217.700 ha cà phê, năng suất ước đạt 2,86 tấn/ha. Sản lượng niên vụ 2026 - 2027 dự kiến vượt 580.000 tấn, tăng khoảng 10% so với vụ trước.

Cơ quan chuyên môn khuyến nghị người trồng tiếp tục chú trọng chất lượng, theo dõi thông tin thị trường và bảo quản tốt sản phẩm nếu lựa chọn chưa bán ngay sau thu hoạch.

Dự báo giá cà phê ngày mai 25-11, thị trường trong nước có thể tiếp tục chịu sức ép từ nguồn cung vụ mới và diễn biến giá robusta quốc tế. Tuy nhiên, sau đợt giảm sâu, giá cũng có khả năng tạm ổn định nếu lực bán suy yếu và hoạt động thu mua cải thiện.