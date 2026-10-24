Giá cà phê hôm nay

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục đi xuống, giảm 500 - 600 đồng/kg so với phiên trước, mức giá thu mua phổ biến hiện dao động ở mức 90.800 - 91.000 đồng/kg.

Bản tin nông sản hôm nay (24-10): Giá cà phê tiếp tục giảm. Ảnh minh họa: baolamdong.vn

Tại Lâm Đồng, giá cà phê giảm 500 đồng/kg, xuống còn 91.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đắk Lắk và Gia Lai cùng ghi nhận mức giá cà phê giảm 600 đồng/kg, đưa giá thu mua về 90.800 đồng/kg.

Diễn biến giảm đồng loạt cho thấy thị trường cà phê trong nước đang chịu sức ép từ đà đi xuống của giá robusta trên sàn London. Bên cạnh biến động trên thị trường kỳ hạn, triển vọng nguồn cung trong vụ thu hoạch mới cũng là yếu tố được các doanh nghiệp và người trồng cà phê quan tâm.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê robusta tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch gần nhất. Theo dữ liệu từ sàn London, hợp đồng robusta giao tháng 11-2026 giảm 64 USD/tấn, tương đương 1,91%, xuống còn 3.288 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1-2027 giảm 63 USD/tấn, tương đương 1,87%, còn 3.301 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá arabica cũng đảo chiều giảm. Hợp đồng giao tháng 12-2026 mất 3,7 US cent/pound, tương đương 1,17%, xuống 312,45 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 3,8 US cent/pound, tương đương 1,26%, còn 297,45 US cent/pound.

Giá hồ tiêu hôm nay

Giá hồ tiêu dao động trong khoảng 137.000 - 140.000 đồng/kg. Đáng chú ý, Đắk Lắk là địa phương duy nhất ghi nhận điều chỉnh tăng trong ngày, với mức tăng 1.500 đồng/kg so với phiên trước.

Giá hồ tiêu hôm nay dao động trong khoảng 137.000 - 140.000 đồng/kg. Ảnh minh họa: kinhtedothi.vn

Sau điều chỉnh, giá hồ tiêu tại Đắk Lắk đạt 140.000 đồng/kg, vượt Lâm Đồng để trở thành địa phương có mức thu mua cao nhất trong nhóm được khảo sát.

Tại tỉnh Lâm Đồng, giá hồ tiêu tiếp tục giữ ở mức 139.500 đồng/kg.

Hồ tiêu tại TP Hồ Chí Minh duy trì giá thu mua 137.500 đồng/kg.

Gia Lai và Đồng Nai cùng ghi nhận mức giá hồ tiêu là 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa bàn khảo sát.

Diễn biến trên cho thấy thị trường hồ tiêu nội địa vẫn tương đối ổn định, dù đã xuất hiện tín hiệu tăng giá tại một số vùng sản xuất trọng điểm. Đà tăng ở Đắk Lắk có thể phản ánh nhu cầu thu mua cục bộ, song cần theo dõi thêm để xác định liệu xu hướng này có lan rộng sang các địa phương khác hay không.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn nhìn chung duy trì ổn định, theo dữ liệu của Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC).

Cụ thể, giá tiêu đen Indonesia giữ ở mức 6.850 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia được chào bán ở mức 9.100 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil duy trì ở mức 5.800 USD/tấn.

Đối với hồ tiêu Việt Nam, giá xuất khẩu tiêu đen loại 500 g/l ổn định ở mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia được ghi nhận ở mức 9.345 USD/tấn. Tại Malaysia và Việt Nam, giá chào bán lần lượt đạt 12.000 USD/tấn và 8.450 USD/tấn.