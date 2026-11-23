Tại tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 7.600 - 7.800 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 18 dao động ở mức 6.800 - 6.900 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 6.600 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 7.800 - 8.000/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 7.500 - 7.600 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 7.000 - 7.200 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 11.300 - 11.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL dao động ở mức 9.400 - 9.450 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Ảnh minh họa/congthuong.vn

Tại các chợ lẻ, hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; giá gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động ở mốc 17.000 - 18.500 đồng/kg,

Phân khúc nếp giá không biến động. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo thơm 100% tấm dao động từ 410 - 414/tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 570 - 574 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 515 - 520 USD/tấn.

Tại Thái Lan, gạo 5% tấm dao động 490 - 494 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động 427 - 431 USD/tấn. Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động ở mức 393 - 397 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động 335 - 339 USD/tấn.

Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Giá cà phê hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên cho thấy, thị trường duy trì mặt bằng thấp sau một tuần giảm mạnh. Giá thu mua hiện dao động trong khoảng 71.200 - 72.000 đồng/kg, tương đương giảm 13,3 - 13,5% so với tuần trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong tuần, đưa giá thu mua xuống còn 71.800 đồng/kg. Tại Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 71.200 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai giao dịch quanh mức 71.800 đồng/kg.

* Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm cho thấy, thị trường duy trì mặt bằng thấp sau một tuần điều chỉnh mạnh, hiện dao động trong khoảng 128.000 - 132.000 đồng/kg.

Trong đó, TP Hồ Chí Minh giảm mạnh nhất, giá thu mua xuống còn 128.500 đồng/kg. Tại Đồng Nai, giá tiêu cùng giảm xuống 128.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng ở mức 130.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk xuống 132.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Indonesia giảm 0,32%, xuống còn 6.748 USD/tấn. Tại Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 giảm mạnh 2,78%, xuống 5.400 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu đen Malaysia giữ mức 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l duy trì 5.700 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.900 USD/tấn. Giá tiêu trắng Muntok Indonesia giảm xuống còn 9.184 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam và Malaysia không thay đổi, lần lượt đạt 8.300 USD/tấn và 12.000 USD/tấn.