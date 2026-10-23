Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11-2026 trên sàn London giảm 0,89%, tương đương giảm 30 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.322 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12-2026 là 313,95 US cent/lb, giảm 0,75%, tương đương giảm 2,2 US cent/lb so với phiên giao dịch liền trước.

Trong nước, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên giảm 400 đồng/kg so với phiên trước, dao động trong khoảng 90.200 đến 91.500 đồng/kg. Theo đó, giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai đang ở mức 91.400 đồng/kg. Tại Đắk Nông, giá cà phê thu mua cao nhất ở mức 91.500 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giao dịch ở mức 90.800 đồng/kg.

Bản tin nông sản hôm nay (23-10): Giá cà phê trong nước và thế giới cùng giảm. Ảnh minh họa: baolamdong.vn

*Giá tiêu trong nước giảm nhẹ, mức giá trung bình đạt khoảng 138.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với phiên trước.

Thị trường hồ tiêu Việt Nam ghi nhận những tín hiệu tích cực, với sự phục hồi về cả lượng và kim ngạch xuất khẩu.

Giá thu mua trong nước duy trì ở mức cao và ổn định, dao động trong khoảng 137.000 - 142.000 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm như Đắk Lắk, Gia Lai, Đồng Nai...

Giá xuất khẩu cũng neo ở mức hấp dẫn. Giá tiêu đen loại 500g/l và 550g/l lần lượt đạt 6.100 USD/tấn và 6.200 USD/tấn, trong khi giá tiêu trắng đạt mức 9.000 USD/tấn.

Châu Á và châu Mỹ tiếp tục là các bến đỗ lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam, trong khi châu Âu cũng giữ được mức nhập khẩu ổn định.

* Hôm nay, giá gạo đồng loạt tăng, nhất là gạo thơm và nếp tăng đến 30 - 40 USD/tấn. Điều này kéo giá lúa tăng theo, trung bình khoảng 1.000 đồng/kg.

Sau một thời gian trầm lắng, trong hơn 2 tuần qua, thị trường lúa gạo đã sôi động trở lại, nhờ đó giá lúa gạo cũng đồng loạt tăng mạnh.

Các khách hàng truyền thống của gạo Việt Nam như Philippines, Trung Quốc và châu Phi đã quay lại thị trường, nhờ vậy giá cũng tăng mạnh ở hầu hết các sản phẩm. Cụ thể, gạo thơm ĐT8 đang ở mức 480 - 490 USD/tấn, tăng 30 - 40 USD so với đầu tháng 10; giá gạo nếp tăng 30 USD, lên 440 USD/tấn, bởi các nước tăng nhập hàng để dự trữ chuẩn bị cho Tết Nguyên đán sắp tới.