Cụ thể, tại khu vực Lâm Đồng, giá cà phê được thu mua ở mức 72.000 đồng/kg, cao nhất trong các địa phương khảo sát.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm về 71.800 đồng/kg.

Như vậy, chỉ sau một phiên điều chỉnh, giá cà phê trong nước đã mất thêm khoảng 2.000 đồng/kg, đưa mặt bằng thu mua về vùng thấp nhất trong gần 3 năm. Đà giảm mạnh trên thị trường quốc tế đang nhanh chóng truyền dẫn vào giá giao dịch tại các vùng nguyên liệu trong nước.

Giá cà phê tiếp đà giảm. Ảnh minh họa: TTXVN

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trên sàn ICE London. Đây là phiên giảm thứ 10 liên tiếp của mặt hàng này, đánh dấu chuỗi điều chỉnh đáng chú ý trên thị trường kỳ hạn.

Theo dữ liệu giao dịch, hợp đồng Robusta giao tháng 1-2027 giảm 97 USD/tấn, xuống còn 2.881 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 76 USD/tấn, còn 2.865 USD/tấn.

Trên sàn ICE New York, giá cà phê Arabica cũng quay đầu giảm mạnh. Hợp đồng giao tháng 12-2026 mất 7,2 US cent/pound, xuống 274,85 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 3-2027 giảm 7,5 US cent/pound, còn 268,5 US cent/pound. Trong khi đó, hợp đồng giao tháng 5-2027 giảm 6,1 US cent/pound, xuống 262,1 US cent/pound.

*Thị trường hồ tiêu trong nước ngày 22-11 tiếp tục chịu áp lực sau chuỗi phiên điều chỉnh giảm liên tiếp. Theo cập nhật mới nhất, giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm hiện dao động trong khoảng 128.000 - 132.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, mặt bằng giá tại nhiều địa phương đã lùi xuống dưới mốc 130.000 đồng/kg. Trong đó, Gia Lai ghi nhận mức thu mua 128.000 đồng/kg.

Tại khu vực TP Hồ Chí Minh, giá tiêu hiện ở mức 128.500 đồng/kg. Đây cũng là một trong những địa bàn ghi nhận mức giá thấp trên thị trường.

Ở khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại Lâm Đồng giao dịch quanh mức 130.000 đồng/kg. Riêng Đắk Lắk tiếp tục giữ mức cao nhất trong các vùng được khảo sát, đạt 132.000 đồng/kg.

Như vậy, sau nhiều phiên giảm liên tiếp, giá hồ tiêu trong nước đã mất từ 1.000 đến 2.500 đồng/kg tại nhiều địa phương, kéo mặt bằng thu mua xuống vùng thấp hơn đáng kể so với đầu tháng 11.