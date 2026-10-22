Bản tin nông sản hôm nay (22-10): Giá cà phê giảm mạnh

* Giá cà phê: Thị trường cà phê trong nước ghi nhận phiên điều chỉnh mạnh sau những ngày liên tiếp tăng giá.

Theo khảo sát, giá cà phê Robusta nhân xô tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg so với hôm trước, hiện dao động trong khoảng 91.200 - 92.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê giảm từ 94.000 đồng/kg xuống còn 92.000 đồng/kg. Dù điều chỉnh mạnh, đây vẫn là khu vực có giá thu mua cao nhất trong nhóm được khảo sát. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 2.000 đồng/kg, xuống mức 91.800 đồng/kg.

Trong khi đó, khu vực Lâm Đồng ghi nhận mức 91.200 đồng/kg, thấp nhất trong các địa bàn khảo sát, sau khi giảm 2.000 đồng/kg so với phiên trước.

Bản tin nông sản hôm nay (22-10): Giá cà phê trong nước giảm mạnh. Ảnh minh họa: thoibaotaichinhvietnam.vn

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta đảo chiều giảm mạnh sau phiên tăng trước đó. Theo dữ liệu giao dịch, trên sàn London, giá Robusta kỳ hạn tháng 11-2026 giảm 74 USD/tấn, tương đương 2,12%, xuống còn 3.410 USD/tấn.

Hợp đồng giao tháng 1-2027 giảm 56 USD/tấn, tương đương 1,61%, còn 3.424 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12-2026 giữ nguyên mức 315,7 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3-2027 cũng đi ngang tại 302,25 US cent/pound.

* Giá hồ tiêu: Thị trường hồ tiêu trong nước ghi nhận đợt điều chỉnh giảm tại toàn bộ các vùng sản xuất trọng điểm được khảo sát.

Theo đó, giá hồ tiêu giảm đồng loạt 500 đồng/kg so với hôm trước, đưa mặt bằng thu mua xuống còn 137.000 - 139.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá hồ tiêu giảm từ 140.000 đồng/kg xuống còn 139.500 đồng/kg. Dù điều chỉnh, đây vẫn là khu vực có mức thu mua cao nhất cả nước.

Tại Đắk Lắk, giá hồ tiêu giảm 500 đồng/kg, xuống mức 138.500 đồng/kg. Ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), hồ tiêu được thu mua ở mức 137.500 đồng/kg, thấp hơn phiên trước 500 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) cùng giảm về mức 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa bàn được khảo sát.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất chủ chốt nhìn chung không ghi nhận biến động mới.

Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu quốc tế (IPC), giá hồ tiêu đen Indonesia tiếp tục giữ mức 6.769 USD/tấn. Tại Malaysia, hồ tiêu đen được chào bán ở mức 9.100 USD/tấn, trong khi hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil duy trì mức 5.800 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá hồ tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l ổn định ở mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc hồ tiêu trắng, giá hồ tiêu trắng Muntok Indonesia giữ mức 9.268 USD/tấn. Trong khi đó, hồ tiêu trắng Malaysia được chào bán ở mức 12.000 USD/tấn và hồ tiêu trắng Việt Nam duy trì 8.450 USD/tấn.