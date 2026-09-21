Bản tin nông sản hôm nay (21-9): Giá cà phê giảm, hồ tiêu và lúa gạo ổn định

* Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg, giảm 1.500 - 1.700 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Cụ thể, khu vực Đắk Nông trước đây (Lâm Đồng hiện nay) giảm giá cà phê 1.500 đồng/kg trong tuần, xuống còn 93.800 đồng/kg. Dù vậy, đây vẫn là địa phương có giá cà phê cao nhất khu vực. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 1.600 đồng/kg, xuống mức 93.600 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức giảm mạnh nhất 1.700 đồng/kg so với tuần trước và hiện thu mua cà phê ở mức 93.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương khảo sát.

Giá cà phê hôm nay giảm về dưới 94.000 đồng/kg. Ảnh minh họa: baonghean.vn

* Giá hồ tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm dao động trong khoảng 137.000 - 141.000 đồng/kg. So với cuối tuần trước, thị trường nhìn chung ổn định, ngoại trừ Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg.

Khu vực Đắk Nông trước đây (Lâm Đồng hiện nay) tiếp tục giữ mức thu mua hồ tiêu cao nhất cả nước, đạt 141.000 đồng/kg và không thay đổi so với tuần trước. Đắk Lắk hiện giao dịch hồ tiêu ở mức 139.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg trong tuần.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây (TP Hồ Chí Minh hiện nay), giá hồ tiêu duy trì ở mức 137.500 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai cùng thu mua hồ tiêu ở mức 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương khảo sát.

Như vậy, sau một tuần giao dịch, khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất vẫn là 4.000 đồng/kg. Diễn biến giảm chỉ xuất hiện cục bộ, chưa tạo thành xu hướng điều chỉnh rộng trên thị trường nội địa.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam cũng không thay đổi, duy trì ở mức 6.070 - 6.130 USD/tấn đối với hai quy cách 500 g/l và 550 g/l; giá hồ tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam duy trì mức 8.450 USD/tấn trong suốt tuần.

* Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch mua bán ít.

Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.700 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo bình giá so với cuối tuần. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mức 21.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mức 16.000 đồng/kg; gạo Đài thơm dao động ở mức 15.000 - 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mức 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mức 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mức 15.500 - 16.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mức 5.900 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động ở mức 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động ở mức 5.700 - 5.800 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 440 - 445 USD/tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 526 - 530 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 368 - 372 USD/tấn.