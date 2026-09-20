Bản tin nông sản hôm nay (20-9): Giá cà phê ổn định

Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu trong nhóm khu vực khảo sát với mức 93.800 đồng/kg. Đắk Lắk và Gia Lai cùng giữ giá 93.600 đồng/kg.

Như vậy, sau nhịp giảm mạnh đưa giá cà phê xuống dưới mốc 94.000 đồng/kg tại toàn bộ các khu vực khảo sát, thị trường trong nước tạm thời bước vào trạng thái ổn định.

Giá cà phê ổn định. Ảnh minh họa: TTXVN

Việc giá cà phê đi ngang phần nào giúp thị trường lấy lại trạng thái cân bằng sau các phiên giảm trước đó.

Ở vùng giá hiện tại, người trồng và các đại lý có xu hướng thận trọng hơn trong hoạt động mua bán. Một bộ phận người có hàng chưa muốn bán mạnh khi giá đã lùi khá xa so với những mức cao hơn được ghi nhận trước đó.

*Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục duy trì mặt bằng cao tại các vùng nguyên liệu trọng điểm, dao động từ 137.000 đến 141.000 đồng/kg và chưa ghi nhận thay đổi mới.

Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu với 141.000 đồng/kg. Đắk Lắk giữ mốc 140.000 đồng/kg, TP Hồ Chí Minh đạt 137.500 đồng/kg, còn Gia Lai và Đồng Nai cùng ở mức 137.000 đồng/kg.

Sau nhịp tăng mạnh đầu tháng 9, hồ tiêu đang bước vào giai đoạn tích lũy. Giá chưa giảm trở lại nhưng cũng chưa xuất hiện lực mua đủ mạnh để tạo thêm một nhịp bứt phá.

Thị trường hồ tiêu quốc tế gần đây xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ tại một số nguồn cung lớn. Trong khi giá trong nước vẫn giữ ở mức cao, diễn biến này có thể khiến bên mua thận trọng hơn trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, giá tiêu nội địa chưa chịu áp lực giảm theo, cho thấy cung - cầu trong nước vẫn đang tạo được lực đỡ nhất định.