* Giá cà phê hôm nay tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục chịu áp lực giảm, hiện dao động trong khoảng 74.200 - 74.800 đồng/kg.

Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá cà phê được các đại lý thu mua ở mức 74.200 đồng/kg, thấp nhất trong các địa phương khảo sát.

Giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch ở mức 74.800 đồng/kg.

Bản tin nông sản hôm nay (20-11): Giá cà phê và hồ tiêu tiếp đà giảm. Ảnh minh họa: kinhtechungkhoan.vn

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục diễn biến tiêu cực khi cả hai dòng sản phẩm chủ lực là robusta và arabica đồng loạt giảm.

Đáng chú ý, cà phê robusta trên sàn ICE London ghi nhận phiên giảm thứ tám liên tiếp. Hợp đồng giao tháng 1-2027 giảm 52 USD/tấn, xuống còn 3.019 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 49 USD/tấn, còn 2.988 USD/tấn.

Trong phiên giao dịch, giá robusta kỳ hạn tháng 1-2027 có thời điểm rơi xuống 2.998 USD/tấn, mức thấp nhất trong khoảng hai năm rưỡi, trước khi phục hồi nhẹ vào cuối phiên.

Trên sàn ICE New York, giá cà phê arabica giao tháng 12-2026 giảm 5,65 US cent/pound, xuống 280,95 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 5,95 US cent/pound, còn 275,45 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 5-2027 cũng giảm 6,6 US cent/pound, xuống 268,75 US cent/pound.

* Giá hồ tiêu hôm nay giảm phiên thứ hai liên tiếp, đưa mặt bằng thu mua tại các vùng trọng điểm xuống 132.000 - 133.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá hồ tiêu giảm xuống còn 133.000 đồng/kg.

Tại TP Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu được giao dịch ở mức 132.500 đồng/kg.

Gia Lai và Đồng Nai cùng ghi nhận giá thu mua hồ tiêu ở mức 132.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định.

Theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Indonesia hiện đứng ở mức 6.770 USD/tấn. Tiêu đen ASTA 570 của Brazil được chào bán ở mức 5.550 USD/tấn. Malaysia tiếp tục là thị trường có giá tiêu đen cao nhất trong nhóm được theo dõi, đạt 9.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l duy trì ở mức 5.700 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.900 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giữ mức 9.245 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam đạt 8.300 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục dẫn đầu với 12.000 USD/tấn.

* Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động.

Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Ảnh minh họa: thoibaotaichinhvietnam.vn

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 11.100 - 11.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL dao động ở mức 9.400 - 9.450 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay dao động ở mốc 7.500 - 7.600 đồng/kg; lúa tươi OM dao động ở mốc 7.400 - 7.600 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mốc 6.700 - 6.800 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động ở mốc 6.500 - 6.600 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động ở mốc 7.000 - 7.200 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mốc 7.700 - 7.800 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo Jasmine hiện ở mức 570 - 574 USD/tấn; gạo trắng 5% tấm dao động trong khoảng 465 - 469 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm đứng ở mức 515 - 520 USD/tấn.