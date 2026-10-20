* Giá cà phê: Theo khảo sát, giá cà phê Robusta nhân xô đồng loạt tăng 200 đồng/kg so với mức ghi nhận cuối tuần trước, hiện dao động trong khoảng 92.300 - 93.200 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá cà phê tăng từ 93.000 đồng/kg lên 93.200 đồng/kg. Đây tiếp tục là địa phương có mức giá thu mua cao nhất trong các khu vực được khảo sát.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 200 đồng/kg, lên mức 93.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng ghi nhận mức tăng tương ứng, đưa giá thu mua từ 92.100 đồng/kg lên 92.300 đồng/kg.

Đáng chú ý, mức giá cao nhất tại Tây Nguyên đã tăng lên 93.200 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk và Gia Lai cùng quay trở lại ngưỡng 93.000 đồng/kg. Khoảng chênh lệch giữa địa phương có giá cao nhất và thấp nhất hiện ở mức 900 đồng/kg.

Bản tin nông sản hôm nay (20-10): Giá cà phê tăng nhẹ. Ảnh minh họa: congluan.vn

Trên thị trường quốc tế, triển vọng nguồn cung cà phê đang xuất hiện những tín hiệu tích cực sau nhiều năm thiếu hụt. Theo Bloomberg, sản lượng cà phê toàn cầu đang có xu hướng phục hồi, đặc biệt khi Brazil được kỳ vọng có vụ mùa dồi dào.

* Giá hồ tiêu: Thị trường hồ tiêu trong nước ghi nhận diễn biến ổn định tại toàn bộ các vùng sản xuất trọng điểm, không có địa phương nào điều chỉnh giá so với ngày hôm trước.

Theo khảo sát, giá hồ tiêu tại các khu vực sản xuất chính hiện dao động trong khoảng 137.500 - 140.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá hồ tiêu tiếp tục được thu mua ở mức 140.000 đồng/kg. Đây là địa phương có mức giá cao nhất trong các khu vực được khảo sát, đồng thời là nơi duy nhất duy trì ngưỡng 140.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá hồ tiêu giữ ổn định ở mức 139.000 đồng/kg, thấp hơn khu vực Đắk Nông 1.000 đồng/kg. Ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh), giá hồ tiêu tiếp tục giao dịch ở mức 138.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) cùng duy trì mức thu mua 137.500 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm địa phương được khảo sát.

Đáng chú ý, mức giá cao nhất vẫn được duy trì tại ngưỡng 140.000 đồng/kg, trong khi không có địa phương nào ghi nhận mức thu mua vượt ngưỡng này. Khoảng cách giữa địa phương có giá cao nhất và thấp nhất tiếp tục ở mức 2.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất chủ chốt cũng duy trì trạng thái tương đối ổn định.

Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu quốc tế (IPC), giá hồ tiêu đen Indonesia hiện ở mức 6.769 USD/tấn, không thay đổi so với phiên trước.

Tại Malaysia, giá hồ tiêu đen tiếp tục duy trì mức 9.100 USD/tấn. Giá hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil giữ ổn định ở mức 5.800 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá hồ tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn. Ở phân khúc hồ tiêu trắng, giá hồ tiêu trắng Muntok Indonesia duy trì mức 9.268 USD/tấn. Trong khi đó, giá hồ tiêu trắng Việt Nam giữ mức 8.450 USD/tấn, còn hồ tiêu trắng Malaysia tiếp tục được chào bán ở mức 12.000 USD/tấn.