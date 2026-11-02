Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11-2026 trên sàn London tăng 1,32%, tương đương tăng 42 USD/tấn so với phiên trước, giá bán hiện ở mức 3.219 USD/tấn.

Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 12-2026 tăng 0,61%, tương đương tăng 1,75 cent/lb so với chốt phiên liền trước, giá bán ở mức 287.20 cent/lb.

Bản tin nông sản hôm nay (2-11): Giá cà phê thế giới tăng mạnh. Ảnh minh họa: TTXVN

Giá cà phê trong nước tại khu vực Tây Nguyên giảm nhẹ, dao động trong khoảng 86.500 - 87.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại khu vực Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 87.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với phiên trước. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 87.000 đồng/kg, giảm 400 đồng/kg so với phiên trước. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 86.800 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với phiên trước. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê được giao dịch ở mức 86.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với phiên trước.

* Giá tiêu trong nước ngày 2-11 giảm nhẹ, mức giá trung bình đạt khoảng 136.500 đồng/kg, giảm 1000 đồng/kg so với phiên trước.

Tại khu vực Đắk Nông, giá tiêu giảm nhẹ, đạt khoảng 135.500 đồng/kg, giảm 1000 đồng/kg so với phiên trước; tại Gia Lai ở mức 134.000 đồng/kg, giảm 1000 đồng/kg so với phiên trước.

Giai đoạn 2026-2027 được giới phân tích đánh giá là thời điểm mang tính “bản lề”, đưa hồ tiêu chính thức thoát khỏi vùng đáy lịch sử và bước vào một chu kỳ giá cao, bền vững hơn.

Dự kiến, sản lượng hồ tiêu của Việt Nam năm 2026 giảm khoảng 15%-20% (chỉ còn ước đạt 165.000 tấn). Cộng với thời tiết bất lợi trước đó, lượng tồn kho toàn cầu đang sụt giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Nhu cầu tại các thị trường trọng điểm đang phục hồi mạnh mẽ. Hoa Kỳ đã bắt đầu tăng cường thu mua cho các đơn hàng giao xa (từ tháng 10-2026 đến hết quý I-2027). Trung Quốc cũng được dự báo sẽ quay lại mua hàng khi lượng dự trữ trong nước sụt giảm.

Sự khan hiếm nguồn cung, kết hợp với chi phí sản xuất tăng cao và các căng thẳng địa chính trị (gây áp lực lên cước vận tải biển) sẽ tiếp tục giúp giá hồ tiêu duy trì ở mức cao.

*Giá gạo trong nước:

Giá gạo trong nước hôm nay (2-11). Ảnh chụp màn hình từ gaomiennam.com.vn