Bản tin nông sản hôm nay (2-10): Giá cà phê đồng loạt tăng

* Giá cà phê hôm nay tại các tỉnh Tây Nguyên đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg so với hôm trước, đưa mặt bằng giao dịch lên 94.600 - 94.800 đồng/kg.

Bản tin nông sản hôm nay (2-10): Giá cà phê tăng. Ảnh minh họa: baoninhbinh.org.vn

Lâm Đồng tiếp tục là địa phương dẫn đầu khu vực khi giá thu mua cà phê tăng lên 94.800 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, các đại lý cùng nâng giá cà phê lên 94.600 đồng/kg.

Diễn biến tích cực của thị trường trong nước phần nào phản ánh đà phục hồi trên hai sàn giao dịch quốc tế.

Trên sàn London, robusta giao kỳ hạn tháng 11-2026 tăng 1,11%, tương đương 38 USD/tấn, lên 3.448 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1-2027 tăng mạnh hơn 1,39%, tương đương 47 USD/tấn, đạt 3.422 USD/tấn.

Với diễn biến này, robusta đã tiến lên vùng giá cao nhất trong khoảng một tháng.

Tại New York, các hợp đồng arabica cũng duy trì sắc xanh. Giá kỳ hạn tăng khoảng 0,4 - 0,5%, đưa thị trường lên vùng cao nhất trong khoảng ba tuần.

* Giá hồ tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm tiếp tục đi ngang sau nhịp tăng 500 đồng/kg trước đó. Mặt bằng thu mua hồ tiêu hiện dao động từ 136.500 - 140.500 đồng/kg.

Giá hồ tiêu hôm nay ổn định. Ảnh minh họa: kinhtemoitruong.vn

Trong đó, giá hồ tiêu tại Lâm Đồng dẫn đầu với mức 140.500 đồng/kg, cũng là mức cao nhất trên thị trường hiện nay.

Giá hồ tiêu tại Đắk Lắk đứng tiếp theo với mức thu mua 138.500 đồng/kg.

Tại TP Hồ Chí Minh, hồ tiêu được giao dịch ở mức 137.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai cùng nằm ở nhóm thấp nhất với mức 136.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các nước sản xuất lớn cũng chưa xuất hiện biến động đáng kể.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), tiêu đen Indonesia hiện được chào bán ở mức 6.828 USD/tấn; tiêu đen ASTA 570 của Brazil đạt 5.850 USD/tấn; trong khi sản phẩm của Malaysia đứng ở mức khá cao, khoảng 9.250 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l hiện được chào giá 5.970 USD/tấn, còn loại 550 g/l ở mức 6.075 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia duy trì mức 9.348 USD/tấn, giá xuất khẩu của Malaysia đạt 12.150 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Việt Nam đứng ở mức 8.450 USD/tấn.

* Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động.

Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Ảnh minh họa: thuongtruong.com.vn

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay dao động ở mức 8.750 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động ở mốc 5.700 - 5.900 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đứng giá so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 100% tấm dao động trong khoảng 371 - 375 USD/tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 514 - 518 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động ở mức 440 - 445 USD/tấn.