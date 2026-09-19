Bản tin nông sản hôm nay (19-9): Giá cà phê tiếp tục giảm

* Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục điều chỉnh giảm, nối dài chuỗi giảm sang phiên thứ ba liên tiếp. Mặt bằng giá thu mua hiện phổ biến trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg, thấp hơn 500 - 600 đồng/kg so với phiên trước.

Tại Lâm Đồng, giá cà phê giảm 600 đồng/kg, xuống 93.800 đồng/kg, tiếp tục giữ vị trí cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 600 đồng/kg, đưa giá thu mua về 93.600 đồng/kg.

Bản tin nông sản hôm nay (19-9): Giá cà phê trong nước giảm. Ảnh minh họa: congluan.vn

Sau 3 phiên liên tiếp đi xuống, giá cà phê trong nước đã rời xa vùng 95.000 đồng/kg. So với mức 94.900 - 95.500 đồng/kg ghi nhận ngày 16-9, giá cà phê hiện nay đã giảm khoảng 1.700 đồng/kg tại nhiều vùng trồng.

Đà giảm của thị trường nội địa diễn ra trong bối cảnh giá cà phê thế giới đồng loạt đi xuống, đặc biệt là Robusta trên sàn London. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, hợp đồng Robusta tháng 11-2026 giảm 39 USD/tấn, tương đương 1,14%, xuống 3.391 USD/tấn. Đây là lần đầu tiên hợp đồng này xuyên thủng ngưỡng 3.400 USD/tấn trong chuỗi giảm hiện tại.

Hợp đồng Robusta tháng 1-2027 giảm 42 USD/tấn, tương đương 1,23%, xuống 3.360 USD/tấn.

Trên sàn New York, Arabica kỳ hạn tháng 12-2026 giảm 5,05 US cent/pound, tương đương 1,79%, xuống 276,5 US cent/pound. Hợp đồng tháng 3-2027 giảm 1,76%, còn 268,55 US cent/pound.

* Giá hồ tiêu tại các vùng trồng trọng điểm tiếp tục ổn định trong khoảng 137.000 - 141.000 đồng/kg; xuất khẩu hồ tiêu 8 tháng-2026 đạt hơn 190.000 tấn.

Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu về giá thu mua hồ tiêu, đạt 141.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk giữ mức 139.000 đồng/kg.

Tại TP Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu duy trì ở mức 137.500 đồng/kg; tại Gia Lai và Đồng Nai cùng ghi nhận mức 137.000 đồng/kg.

Như vậy, sau khi xuất hiện điều chỉnh giảm giá cục bộ tại Đắk Lắk, thị trường hồ tiêu trong nước đã trở lại trạng thái ổn định. Chênh lệch giữa mức giá cao nhất và thấp nhất hiện ở mức 4.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các nước sản xuất lớn cũng ít biến động.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế, giá hồ tiêu đen Indonesia hiện ở mức 6.939 USD/tấn; hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil được chào bán 5.750 USD/tấn; hồ tiêu đen Malaysia đạt khoảng 9.300 USD/tấn.

Đối với hồ tiêu Việt Nam, hồ tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l chào bán trong khoảng 6.070 - 6.130 USD/tấn.

Ở phân khúc hồ tiêu trắng, hồ tiêu trắng Muntok của Indonesia có giá khoảng 9.500 USD/tấn; hồ tiêu trắng của Việt Nam và Malaysia lần lượt có giá khoảng 8.450 USD và 12.200 USD/tấn.