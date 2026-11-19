Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ghi nhận mức giảm mạnh nhất, xuống còn 77.000 đồng/kg. Khu vực tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm còn 77.200 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giảm xuống còn 77.000 đồng/kg.

Bản tin nông sản hôm nay (19-11): Giá cà phê tiếp tục giảm mạnh. Ảnh minh họa: TTXVN

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ sàn London, giá Robusta giao tháng 1-2027 giảm 73 USD/tấn, xuống còn 3.071 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 86 USD/tấn, xuống mức 3.037 USD/tấn. Đáng chú ý, trong phiên giao dịch gần nhất, giá Robusta có thời điểm giảm xuống 3.042 USD/tấn.

Theo Reuters, áp lực giảm giá Robusta chủ yếu đến từ triển vọng nguồn cung cải thiện khi Việt Nam, quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới, bước vào vụ thu hoạch mới.

*Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm của Việt Nam đồng loạt giảm sau những phiên giao dịch đi ngang. Mức điều chỉnh phổ biến giảm từ 1.000 đến 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua hồ tiêu trong nước xuống khoảng 133.000 - 135.000 đồng/kg.

Cụ thể, khu vực tỉnh Lâm Đồng ghi nhận mức giảm mạnh nhất khi giá tiêu giảm xuống còn 133.000 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá hồ tiêu giảm xuống mức 133.000 đồng/kg.

Trong khi đó, khu vực TP Hồ Chí Minh ghi nhận mức giảm xuống còn 134.500 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá thu mua cũng giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 135.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các quốc gia xuất khẩu lớn nhìn chung chưa ghi nhận biến động mới.