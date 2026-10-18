Bản tin nông sản hôm nay (18-10): Giá cà phê tăng

Giá hồ tiêu trong nước tại các địa phương đồng loạt giảm 500 đồng/kg so với ngày 17-10, đưa mặt bằng giao dịch xuống khoảng 137.500 - 140.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá hồ tiêu giảm từ 140.500 đồng/kg xuống còn 140.000 đồng/kg. Dù điều chỉnh giảm, đây vẫn là địa phương có mức thu mua cao nhất trong các khu vực được khảo sát.

Tại Đắk Lắk, giá hồ tiêu giảm 500 đồng/kg, xuống còn 139.000 đồng/kg. Ở khu vực TP Hồ Chí Minh, giá thu mua cũng giảm tương ứng, hiện đứng ở mức 138.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai cùng ghi nhận giá hồ tiêu ở mức 137.500 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm địa phương được khảo sát.

Như vậy, giá tiêu trong nước đã giảm đồng loạt 500 đồng/kg chỉ sau một phiên đi ngang, khiến mức giá cao nhất lùi từ 140.500 đồng/kg về đúng ngưỡng 140.000 đồng/kg. Đáng chú ý, không còn địa phương nào ghi nhận giá thu mua vượt mốc 140.000 đồng/kg.

Khoảng chênh lệch giữa địa phương có giá cao nhất và thấp nhất tiếp tục duy trì ở mức 2.500 đồng/kg.

Trước đó, ngày 16-10, giá hồ tiêu trong nước đồng loạt tăng 500 đồng/kg, đưa mức cao nhất lên 140.500 đồng/kg. Sang ngày 17-10, thị trường giữ nguyên mặt bằng này trước khi quay đầu giảm trong phiên mới nhất.

Diễn biến tăng rồi giảm trong thời gian ngắn cho thấy thị trường đang thiếu động lực để hình thành xu hướng tăng bền vững.

Ở góc độ giao dịch, hoạt động thu mua hồ tiêu vẫn chịu ảnh hưởng từ nhu cầu xuất khẩu, lượng hàng tồn kho và nguồn cung tại các quốc gia sản xuất lớn.

Trong bối cảnh nguồn hàng từ Brazil và Indonesia tiếp tục được đưa ra thị trường, giá hồ tiêu trong nước có thể còn biến động theo những thay đổi của cung cầu quốc tế.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu cũng ghi nhận diễn biến giảm tại một số quốc gia sản xuất.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu đen Indonesia giảm 58 USD/tấn, tương đương 0,85%, xuống còn 6.769 USD/tấn.

Trong khi đó, giá hồ tiêu đen Malaysia tiếp tục duy trì mức 9.100 USD/tấn. Giá hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định ở mức 5.800 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá hồ tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l giữ mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc hồ tiêu trắng, giá hồ tiêu trắng Muntok Indonesia giảm 79 USD/tấn, tương đương 0,85%, xuống còn 9.268 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá hồ tiêu trắng ASTA giảm 100 USD/tấn, tương đương 0,83%, xuống còn 12.000 USD/tấn. Riêng hồ tiêu trắng Việt Nam vẫn giữ giá chào bán 8.450 USD/tấn, không thay đổi so với phiên trước.

Nhìn chung, giá hồ tiêu thế giới đang có sự phân hóa, trong đó Indonesia và Malaysia ghi nhận những điều chỉnh giảm, còn giá xuất khẩu tại Việt Nam và Brazil tương đối ổn định.

* Giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm Tây Nguyên, giá cà phê nhân xô đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg so với ngày 17-10, đưa mặt bằng thu mua lên khoảng 92.800 - 93.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá cà phê tăng từ 92.000 đồng/kg lên 93.000 đồng/kg. Với mức giá này, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất trong các khu vực được khảo sát. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 92.800 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê trong nước đã phục hồi 1.000 đồng/kg chỉ sau một phiên giảm mạnh 1.500 đồng/kg, cho thấy thị trường đang biến động khá nhanh theo diễn biến giá quốc tế.

Đáng chú ý, mức giá cao nhất tại Tây Nguyên đã quay trở lại ngưỡng 93.000 đồng/kg, trong khi không còn địa phương nào giao dịch dưới 92.000 đồng/kg.

Trước đó, ngày 17-10, giá cà phê tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt giảm 1.500 đồng/kg.

Tuy nhiên, đà giảm không kéo dài khi thị trường thế giới nhanh chóng phục hồi, đặc biệt là sự tăng giá của cả hai dòng cà phê robusta và arabica.

Diễn biến này cho thấy giá cà phê trong nước vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ hoạt động giao dịch trên các sàn kỳ hạn quốc tế.

Bên cạnh đó, thị trường đang bước vào giai đoạn đáng chú ý khi vụ thu hoạch cà phê mới tại Việt Nam bắt đầu được triển khai.

Theo Reuters, các doanh nghiệp và thành viên trong ngành dự báo sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ mới sẽ tương đối ổn định so với năm ngoái.

Nếu tiến độ thu hoạch thuận lợi, nguồn cung cà phê mới có thể được bổ sung trong những tuần tới, qua đó tác động đến hoạt động thu mua và xuất khẩu.

Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng đến giá còn phụ thuộc vào nhu cầu mua hàng của doanh nghiệp, lượng cà phê được người trồng đưa ra thị trường và diễn biến giá trên sàn London.

Trong ngắn hạn, thị trường cà phê Tây Nguyên được dự báo tiếp tục biến động theo giá robusta quốc tế, trong khi yếu tố thời tiết và triển vọng nguồn cung niên vụ tiếp theo vẫn là những thông tin cần theo dõi.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê robusta và arabica đồng loạt phục hồi trong phiên giao dịch được cập nhật ngày 18-10.

Tại sàn London, giá cà phê robusta giao tháng 11-2026 tăng 41 USD/tấn, tương đương 1,16%, lên mức 3.414 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1-2027 cũng tăng 41 USD/tấn, tương đương 1,22%, đạt 3.405 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê arabica giao tháng 12-2026 tăng mạnh 10,8 US cent/pound, tương đương 3,66%, lên mức 305,6 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3-2027 tăng 9,15 US cent/pound, tương đương 3,21%, đạt 294,5 US cent/pound.

Như vậy, giá arabica ghi nhận mức tăng mạnh hơn robusta, phản ánh những lo ngại ngày càng lớn về lượng hàng sẵn có trên thị trường...