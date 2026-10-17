Bản tin nông sản hôm nay (17-10): Giá cà phê giảm mạnh

Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá cà phê giảm từ 93.500 đồng/kg xuống còn 92.000 đồng/kg. Dù giảm mạnh, đây vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất trong các khu vực được khảo sát.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 1.500 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức 91.800 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê trong nước đã đồng loạt giảm 1.500 đồng/kg chỉ sau một phiên tăng, khiến mặt bằng thu mua tại Tây Nguyên lùi về vùng 91.000 - 92.000 đồng/kg.

Giá cà phê giảm mạnh. Ảnh minh họa: TTXVN

Đáng chú ý, mức giá cao nhất đã giảm từ 93.500 đồng/kg xuống còn 92.000 đồng/kg, trong khi ngưỡng 93.000 đồng/kg không còn xuất hiện tại các địa phương được khảo sát.

*Giá tiêu trong nước hôm nay duy trì mặt bằng giá ổn định sau phiên tăng đồng loạt tại các địa phương sản xuất trọng điểm. Theo khảo sát, giá tiêu tại các vùng trồng chính hiện dao động trong khoảng 138.000 - 140.500 đồng/kg, không thay đổi so với hôm qua.

Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá tiêu được thu mua ở mức 140.500 đồng/kg, cao nhất trong các khu vực khảo sát. Đây cũng là địa phương duy nhất duy trì mức giá trên 140.000 đồng/kg trong phiên giao dịch mới nhất.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu giữ mức 139.500 đồng/kg, chỉ thấp hơn ngưỡng 140.000 đồng/kg khoảng 500 đồng/kg. Ở khu vực TP Hồ Chí Minh, giá tiêu ổn định ở mức 138.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai cùng được thu mua ở mức 138.000 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm địa phương được khảo sát.

Như vậy, giá tiêu trong nước hôm nay duy trì mặt bằng tương đối cao sau phiên tăng 500 đồng/kg ngày 16-10, với khoảng chênh lệch giữa địa phương có giá cao nhất và thấp nhất là 2.500 đồng/kg.