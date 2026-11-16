Bản tin nông sản hôm nay (16-11): Giá cà phê, hồ tiêu đi ngang

Giá hồ tiêu trong nước tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Theo khảo sát, giá thu mua hồ tiêu hiện dao động trong khoảng 134.500 - 136.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk tiếp tục là địa phương có giá hồ tiêu cao nhất cả nước, đạt 136.000 đồng/kg. Tại khu vực Lâm Đồng, giá hồ tiêu được thu mua ở mức 135.500 đồng/kg. Khu vực TP Hồ Chí Minh, cũng ghi nhận mức giá 135.500 đồng/kg.

Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai cùng giao dịch ở mức 134.500 đồng/kg.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại nhiều quốc gia xuất khẩu lớn cũng ghi nhận xu hướng giảm trong tuần qua.

Theo dữ liệu từ Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l của Việt Nam giảm mạnh nhất, mất 250 USD/tấn, tương đương 4,2%, xuống còn 5.700 USD/tấn.

Đối với hồ tiêu đen loại 550 g/l, giá xuất khẩu giảm 95 USD/tấn, tương ứng 1,58%, còn 5.900 USD/tấn.

Tại Brazil, giá hồ tiêu đen ASTA 570 giảm 150 USD/tấn so với tuần trước, xuống còn 5.550 USD/tấn. Đây tiếp tục là mức giá thấp nhất trong nhóm thị trường được khảo sát.

Trong khi đó, giá hồ tiêu đen Indonesia giảm 29 USD/tấn, xuống 6.770 USD/tấn. Malaysia là thị trường duy nhất duy trì mức giá ổn định trong tuần, với hồ tiêu đen được chào bán ở mức 9.100 USD/tấn.

Ở phân khúc hồ tiêu trắng, giá xuất khẩu của Việt Nam giảm 150 USD/tấn, xuống còn 8.300 USD/tấn.

Giá hồ tiêu trắng Muntok Indonesia cũng giảm 40 USD/tấn, còn 9.245 USD/tấn. Riêng Malaysia tiếp tục giữ giá hồ tiêu trắng ở mức 12.000 USD/tấn.

Dù giá hồ tiêu trong nước và quốc tế điều chỉnh giảm, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng tích cực trong 10 tháng đầu năm 2026.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), dẫn số liệu từ Cục Hải quan, trong tháng 10-2026, Việt Nam xuất khẩu 25.300 tấn hồ tiêu, đạt kim ngạch 167,1 triệu USD.

So với tháng 9-2026, lượng xuất khẩu tăng 0,4%, trong khi trị giá tăng 2,2%. Nếu so với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu tăng 29%, còn kim ngạch tăng 27,4%.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam đạt 241.900 tấn, trị giá 1,577 tỷ USD, tăng 17,4% về lượng và 12,9% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá xuất khẩu bình quân lại có xu hướng giảm. Trong tháng 10, giá bình quân xuất khẩu đạt 6.619 USD/tấn, tăng 1,8% so với tháng trước nhưng giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 10 tháng, giá xuất khẩu bình quân đạt 6.521 USD/tấn, giảm 3,8% so với cùng kỳ.

Xét theo thị trường, Hoa Kỳ tiếp tục giữ vị trí đối tác nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam.

Trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này 58.810 tấn hồ tiêu, chiếm 24,3% tổng lượng xuất khẩu, cao hơn mức tỷ trọng 22,3% của cùng kỳ năm trước.

So với 10 tháng năm 2025, xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng 28,1% về lượng và 23,7% về giá trị. Bên cạnh Hoa Kỳ, nhiều thị trường khác cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực về lượng nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam.

Dự báo giá hồ tiêu ngày mai 17-11, thị trường trong nước có thể tiếp tục dao động quanh mức 134.500 - 136.000 đồng/kg nếu nhu cầu thu mua chưa có biến động đáng kể. Tuy nhiên, giá tiêu vẫn có khả năng điều chỉnh khi hoạt động giao dịch quốc tế trở lại và xuất hiện những tín hiệu mới về nhu cầu nhập khẩu.

* Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục duy trì ở vùng thấp sau một tuần giao dịch kém tích cực. Đây là tuần giảm thứ sáu liên tiếp của thị trường cà phê trong nước, đưa giá thu mua xuống mức thấp nhất trong khoảng 2,7 năm, kể từ cuối tháng 2-2024.

Theo khảo sát, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm hiện dao động từ 82.800 - 83.000 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Lắk ghi nhận mức 83.000 đồng/kg. Tại khu vực Lâm Đồng, giá cà phê xuống còn 83.000 đồng/kg. Gia Lai hiện giao dịch ở mức 82.800 đồng/kg.

Tuy nhiên, theo các thương nhân được Reuters dẫn lời, lượng cà phê niên vụ mới của Việt Nam hiện chưa được đưa ra thị trường với khối lượng lớn.

Một thương nhân tại vùng trồng cà phê cho biết nông dân đã bắt đầu thu hoạch nhưng tiến độ còn chậm, khiến nguồn cung thực tế vẫn hạn chế. Theo đánh giá của người này, phải đến tháng tới, lượng cà phê mới có thể được đưa ra thị trường với quy mô đáng kể.

Trong khi đó, mưa nhỏ xuất hiện tại một số vùng trồng cà phê Tây Nguyên chưa gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động thu hoạch.

Mặc dù mưa lớn đã gây ngập lụt và thiệt hại tại một số khu vực miền Trung, các thương nhân cho biết những vùng trồng cà phê trọng điểm tại Tây Nguyên chưa ghi nhận tác động lớn.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê robusta tiếp tục giảm mạnh trong tuần qua, trong khi arabica ghi nhận diễn biến phân hóa giữa các kỳ hạn.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Theo dữ liệu từ sàn London, hợp đồng robusta giao tháng 1-2027 giảm 74 USD/tấn, tương đương 2,3%, xuống còn 3.196 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3-2027 giảm 69 USD/tấn, tương ứng 2,1%, xuống mức 3.174 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá arabica giao tháng 12-2026 giảm nhẹ 0,4 US cent/pound, tương đương 0,1% so với tuần trước, xuống còn 279,65 US cent/pound. Ngược lại, hợp đồng giao tháng 3-2027 tăng 3 US cent/pound, tương ứng 1,1%, lên 274,6 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 5-2027 cũng tăng 2,75 US cent/pound, tương đương 1%, đạt 270,45 US cent/pound.

Đối với hoạt động giao dịch cà phê vật chất, các thương nhân tại Việt Nam đang chào bán robusta loại 2, tỷ lệ hạt đen và vỡ 5%, với mức cộng 40 - 50 USD/tấn so với hợp đồng giao ngay. Đối với hợp đồng giao hàng tháng 1, mức chào bán được ghi nhận thấp hơn giá kỳ hạn khoảng 50 USD/tấn.

Theo Barchart, đồng Real Brazil giảm xuống mức thấp nhất trong 17 tháng so với USD là một trong những yếu tố gây áp lực lên giá cà phê quốc tế.

Khi đồng Real mất giá, các nhà xuất khẩu Brazil có thêm động lực bán cà phê ra thị trường thế giới do doanh thu bằng USD có thể quy đổi thành nhiều nội tệ hơn.

Brazil hiện là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Vì vậy, những biến động về tỷ giá và hoạt động bán hàng tại nước này có thể tác động đáng kể đến giá cà phê trên các sàn kỳ hạn.

Dự báo giá cà phê ngày mai 17-11, thị trường trong nước có thể tiếp tục chịu áp lực nếu robusta London chưa phục hồi và tâm lý giao dịch vẫn thận trọng. Tuy nhiên, việc lượng cà phê vụ mới chưa được đưa ra thị trường với quy mô lớn có thể góp phần hạn chế đà giảm trong ngắn hạn.